Mega promocja na sprzęt komputerowy! Taniej procesory, pamięci RAM, dyski SSD zasilacze, chłodzenia, fotele, obudowy i peryferia

Szukasz dobrej promocji na sprzęt komputerowy, przydatny dla ucznia i gracza, a najlepiej obydwu jednocześnie? Koniecznie sprawdź najnowszą akcję Morele, gdzie w niższych cenach znajdziesz wszystko co potrzebujesz do komputera - procesory, pamięci RAM, dyski SSD, obudowy komputerowe i zasilacze, a także szeroki wybór peryferii. Możesz sporo zaoszczędzić na swoich zakupach i skorzystać z darmowej dostawy. Sprawdź promocyjną ofertę poniżej.

Promocja Back To University na sprzęt komputerowy! Taniej procesory, pamięci RAM, dyski SSD zasilacze, chłodzenia, fotele, obudowy i peryferia.

Jak skorzystać z kodu rabatowego? To banalnie proste. Dodaj do koszyka interesujący Cię produkt objęty promocją. W polu „Kod Rabatowy” wpisz lub skopiuj „BTU24” i kliknij „Dodaj”. Cena zostanie automatycznie obniżona i możesz dokończyć składanie zamówienia. Dodatkowo przy zakupach powyżej 399 złotych możesz skorzystać z darmowej wysyłki, a jeśli jesteś posiadaczem pakietu MAX darmowa dostawa obowiązuje od 39,99 złotych. Promocja trwa do 30 września 2024 roku lub wyczerpania zapasów. Sprawdźcie co przygotował sklep:

Przecena: 399 → 329 złotych

Przecena: 339 → 299 złotych

Przecena: 275 → 209 złotych

Przecena: 559 → 399 złotych

Przecena: 789 → 739 złotych

Przecena: 299 → 229 złotych

Przecena: 369 → 289 złotych

Przecena: 969 → 889 złotych

Źródło: morele