AMD Ryzen 3 1200 także po cichu przechodzi na 12 nm litografię

Kilka tygodni temu AMD potwierdziło wprowadzenie do sprzedaży nowej rewizji procesora Ryzen 5 1600, który cechuje się wykorzystaniem nowszej, 12 nm litografii zamiast starszej 14 nm. Zmiany są widoczne także w wyższym taktowaniu układu w porównaniu do pierwotnej wersji oraz wsparciem dla szybszych pamięci DDR4 2933 MHz zamiast DDR4 2666 MHz. Przy pierwotnej cenie 99 dolarów procesor w mgnieniu oka stał się prawdziwym hitem sprzedażowym, co potwierdziły także nasze testy opublikowane w lutym. Wygląda na to, że AMD Ryzen 5 1600 AF nie jest jedynym układem, który doczeka się odświeżania, bowiem w sieci pojawiły się informacje o nowej rewizji 4-rdzeniowego i 4-wątkowego układu AMD Ryzen 3 1200.

Wygląda na to, że AMD Ryzen 5 1600 nie będzie jedynym procesorem, który pojawił się w sprzedaży w nowej rewizji. Podobny los czeka także układ AMD Ryzen 3 1200.

Przypominając specyfikację pierwotnego procesora - Ryzen 3 1200 to 4-rdzeniowy i 4-wątkowy układ o bazowej częstotliwości zegara na poziomie 3,1 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do 3,4 GHz. Informacjami o nowej rewizji podzielił się portal VideoCardz, który odkrył iż stara wersja procesora Ryzen 3 1200 ma oznaczenie YD1200BBM4KAE, natomiast wkrótce do sprzedaży (o ile już nie weszła tak naprawdę) nowa rewizja o oznaczeniu YD1200BBM4KAF. Końcówka AE oznacza w tym wypadku 14 nm proces technologiczny, natomiast AF - 12 nm litografię oraz usprawnioną architekturę Zen+.

Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAF) 12nm

Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAE) 14nm



Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 12nm

Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 14nm — VideoCardz.com (@VideoCardz) March 4, 2020

Dokładna specyfikacja AMD Ryzen 3 1200 AF nie jest znana, ale z pewnością doczekamy się wyższego taktowania, zbliżonego do poziomu który oferuje AMD Ryzen 3 2300X, a więc w przedziale 3,5-4,0 GHz. Ponadto wbudowany kontroler pamięci DDR4 będzie obsługiwał natywnie moduły 2933 MHz. Dzięki tym zmian spodziewamy się również wyższej wydajności. Obecnie stara wersja Ryzena 3 1200 kosztuje około 240-260 złotych, więc teoretycznie podobną cenę powinna zaoferować nowa rewizja.

Źródło: VideoCardz