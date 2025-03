Premiera smartfonów realme 12+ 5G, realme 12 5G oraz realme 12x 5G. Producent przygotował atrakcyjną ofertę na start

Jesteśmy już po premierze wszystkich smartfonów z serii realme 12. Zgodnie z przewidywaniami, do sklepów trafiły trzy modele: realme 12+ 5G, realme 12 5G oraz realme 12x 5G. Recenzję tego pierwszego urządzenia możecie już przeczytać na naszych łamach. Co natomiast wiadomo już na temat pozostałych, tańszych wariantów? Najwyższa pora zapoznać się z ich specyfikacjami oraz cenami. Jak się okazuje, przygotowano specjalną promocję na start.

W związku z oficjalną premierą smartfonów z serii realme 12 producent przygotował atrakcyjną ofertę cenową, która potrwa od 17 do 30 maja. Chętni nie powinni więc zwlekać z zakupem.

Pod względem specyfikacji technicznej zdecydowanie wyróżnia się tutaj realme 12+ 5G z układem MediaTek Dimensity 7050, baterią 5000 mAh z ładowaniem 67 W (SUPERVOOC) i potrójnym aparatem fotograficznym z główną jednostką Sony LYT-600 (50 MP). Tańszy realme 12 5G odznacza się z kolei m.in. jednostką Dimensity 6100+, aparatem 108 MP, baterią 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Najtańszym smartfonem z nowej serii jest realme 12x 5G, który na pierwszy rzut oka dzieli wiele elementów z droższym modelem bez literki "x". Uwagę zwraca jednak tylko 6 GB RAM-u czy 128 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, producent nie zdradził jeszcze wszystkich informacji nt. tego modelu, stąd podana poniżej specyfikacja jest jeszcze niepełna.

realme 12+ 5G realme 12 5G realme 12x 5G Platforma mobilna Dimensity 7050 Dimensity 6100+ Procesor graficzny Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2 System operacyjny Android 14 z realme UI Pamięć RAM 8 / 12 GB 8 GB 6 GB Pamięć wbudowana 256 / 512 GB 256 GB 128 GB Obsługa kart SD tak, do 2 TB ? Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.2, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,72" IPS 120 Hz 6,67" IPS 120 Hz (?) Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px Kamera przednia 16 MP 8 MP Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 108 + 2 MP 50 + 2 MP Klasa odporności IP54 Akumulator 5000 mAh Ładowanie 67 W 45 W 15 W Wymiary obudowy 163 x 75,5 x 7,9 mm 165,6 x 76,1 x 7,7 mm grubość: 7,89 mm Waga urządzenia 190 g 188 g Premierowa cena 12+512 GB - 1899 zł

8+256 GB - 1699 zł 8+256 GB - 1399 zł 6+128 GB - 799 zł

W związku z oficjalną premierą smartfonów producent przygotował ciekawą ofertę cenową, która potrwa od 17 do 30 maja:

realme 12+ 5G (12/512) w specjalnej cenie 1699 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1899 zł.

realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1399 zł.

Co więcej, ogłoszono, że realme wraz z operatorami sieci T-Mobile, Play oraz Plus przygotowało ofertę cash back, dzięki której każdy, kto od 17 do 30 maja zakupi wybrane modele z serii realme 12 5G otrzyma 100 zł zwrotu na swoje konto.

realme 12+ 5G (8/256) w specjalnej cenie 1599 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1699 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Plus i Play.

realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1399 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play oraz T-Mobile.

realme 12x 5G (6/128) w specjalnej cenie 699 zł (cena przed ofertą promocyjną to 799 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play.

Źródło: realme