Test smartfona realme C67 - elegancki budżetowiec z uniwersalnym aparatem 108 MP, solidną baterią i obsługą ładowania 33 W

Nie da się ukryć, że ceny flagowych modeli dla wielu stały się dziś wręcz abstrakcyjne. Z jednej strony są one w jakiś sposób uzasadnione, bowiem takie smartfony oferują topowe, bardzo wydajne komponenty, świetne aparaty, szereg przydatnych funkcji, a przy tym mogą bezproblemowo służyć wiele lat. Z drugiej jednak każdy widzi, że w średniej, a nawet niskiej półce cenowej znaleźć dziś można urządzenia spełniające większość wymagań zwykłych konsumentów. W końcu nawet takie modele otrzymują często wystarczająco mocne podzespoły czy niezłe aparaty. Skoro więc w użytkowaniu różnica jest finalnie całkiem niewielka, to po co przepłacać? Sprawdźmy to na przykładzie nowego smartfona realme C67.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Marka realme nie ma w swojej ofercie zbyt wielu flagowców, ale za to może pochwalić się wieloma całkiem rozsądnie wycenionymi modelami. Ostatnie z nich wyróżniają się nie tylko ciekawym designem czy przyzwoitą specyfikacją, ale także systemem powiadomień Mini Capsule, który dosyć mocno inspirowany jest autorskim rozwiązaniem Apple o nazwie Dynamic Island. Cóż, nie inaczej jest z realme C67. Smartfon ten dodatkowo reklamowany jest jako pierwszy tani model tej marki z procesorem Qualcomma. Szkoda tylko, że mowa tutaj o Snapdragonie 685, który niestety pozbawiony jest modułu do obsługi sieci 5G, a przy tym wcale nie imponuje specyfikacją... Nie jest to jednak absolutnie powód do tego, by z miejsca przekreślać tego smartfona, bowiem ma on inne mocne punkty. Sprawdźmy, czym dokładnie producent chce przekonać konsumentów do zakupu.

Nowy realme C67 nie zachwyci fanów cyferek i benchmarków, ale i tak zapowiada się na dobrego w tej półce fotosmartfona z szeregiem innych zalet. Czas przekonać się, jak całość wypada w praktyce.

Smartfon realme C67 posiada 6,72-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Urządzenie w testowanej przez nas wersji ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, a ponadto wyróżnia się slotem na kartę microSD, modułem NFC 360°, głośnikami stereo czy mini-jackiem 3,5 mm. Urządzenie przedstawiane jest jako idealne urządzenie do robienia zdjęć, a to za sprawą podwójnego aparatu z główną jednostką 108 MP. Nie ma co, obiektyw o takiej rozdzielczości nie trafia się w tej półce cenowej zbyt często. Poza tym całość charakteryzuje się baterią o pojemnością 5000 mAh, a przy tym odznacza się obsługą szybkiego ładowania SUPERVOOC 33 W. Warto jeszcze podkreślić, że całość działa pod kontrolą systemu Android 14, co nawet w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste.

realme C67 Motorola moto g84 5G POCO M6 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 685 Qualcomm Snapdragon 695 5G MediaTek Helio G99-Ultra Procesor graficzny Adreno 610 Adreno 619 Mali-G57 MC2 System Android 14 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 6 GB / 8 GB 12 GB 8 GB / 12 GB Pamięć na dane 128 GB / 256 GB eMMC 256 GB UFS 2.2 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD tak, do 2 TB tak, do 512 GB tak, do 1 TB DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność WiFi 5, BT 5.0, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6E, BT 5.1, NFC, USB-C 2.0 WiFi 5, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,72", IPS, 2400 x 1080 px, 90 Hz 6,5" pOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 108 + 2 MP 50 + 8 MP 64 + 8 + 2 MP Kamera przednia 8 MP 16 MP 16 MP Klasa odporności IP54 IP54 IP54 Akumulator 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 67 Qi Wymiary i waga 164,6 x 75,4 x 7,6 mm, 185 g 160 x 74,4 x 7,6 mm, 168 g 161,1 x 74,9 x 7,9 mm, 179 g Premierowa cena 6 + 128 - 899 zł

8 + 256 GB - 999 zł 12 + 256 GB - 1149 zł 8 + 256 - 1099 zł

12 + 512 - 1299 zł

Model w testowanym przez nas wariancie 8+256 GB został wyceniony na 999 zł, aczkolwiek w promocji na start można go kupić już za 899 zł. Biorąc pod uwagę sam układ SoC, to w sumie niemało - taka kwota z miejsca oznacza, że urządzenie będzie musiało stanąć w szranki z podobnie wycenionymi smartfonami innych producentów, którzy nie przyzwyczaili nas do tak ograniczonej mocy obliczeniowej, jednak spójrzmy na to wszystko z drugiej strony. Kupując realme C67 otrzymujemy niezwykle energooszczędny SoC z pojemną baterią obsługującą ładowanie 33 W, świetnie wyglądający na papierze aparat 108 MP, ogólnie solidne wyposażenie, a także sporo pamięci wewnętrznej już w standardzie. No i nie zapominajmy o tak szeroko reklamowej przez producenta MiniKapsułce, tym razem w wersji 2.0! Przekonajmy się zatem, jak całość faktycznie wypada w praktyce.