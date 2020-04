Premiera procesorów AMD Ryzen 4000 możliwa po wakacjach

Minął już prawie rok od pierwszej publicznej prezentacji desktopowych procesorów AMD Ryzen opartych na architekturze Zen 2. Choć przed nami wciąż jeszcze premiera APU Renoir na podstawce AM4, to wiele osób wyczekuje tego co przyniesie kolejna generacja w postaci procesorów Ryzen "Vermeer". Ostatnio pojawiły się nowe informacje (choć niepotwierdzone) na temat tego, czego powinniśmy oczekiwać po układach opartych na architekturze Zen 3. Znakiem zapytania jest jednak data premiery i oficjalna prezentacja. Dotychczas wiedzieliśmy tylko, że AMD na pewno wyda nowe procesory w tym roku. W sieci pojawiły się natomiast nowe doniesienia, które przybliżają nam potencjalny moment debiutu - według Digitimes układy AMD Zen 3 mogą zadebiutować po wakacjach, we wrześniu.

Według kilku źródeł, na które powołuje się Digitimes, desktopowe procesory AMD Ryzen "Vermeer" zadebiutują we wrześniu tego roku.

Jeszcze podczas AMD Financial Analyst Day otrzymaliśmy potwierdzenie, że najpóźniej do końca roku na półkach sklepowych pojawią się procesory AMD Ryzen następnej generacji. Mowa o układach "Vermeer", które wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3. Dotychczas jednak nie wiedzieliśmy, kiedy konkretniej możemy się spodziewać nowych układów dla desktopów. Według źródeł, na które powołuje się Digitimes, AMD pierwotnie planowało zapowiedzieć nowe procesory podczas konferencji w ramach targów Computex 2020 w Tajpej na przełomie maja oraz czerwca. Jak wiadomo konferencja została przełożona na koniec września. Źródła portalu donoszą z kolei, że obecnie AMD planuje zaprezentować nową linię procesorów albo z początkiem września (własne wydarzenie), albo na przełomie września oraz października (podczas targów Computex o ile ostatecznie się odbędą).

Tym samym procesorów moglibyśmy spodziewać się w sklepie najwcześniej w październiku, o ile oczywiście nie byłoby problemu z dostępnością. O samych układach wciąż tak naprawdę nie wiele wiemy, jednak sądząc po dotychczasowych informacjach, architektura Zen 3 przyniesie kolejny skok IPC o 10-15% względem tego co zaprezentowano wraz z architekturą Zen 2. Oprócz tego jeszcze w tym roku spodziewamy się kolejnej generacji serwerowych układów AMD EPYC o kodowej nazwie "Milan". Wszystkie procesory mają wykorzystywać zaawansowany, 7 nm proces technologiczny od TSMC.

