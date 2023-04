Popul8 - wypuszczono narzędzia AI, które pozwalają na szybkie tworzenie postaci niezależnych. Na jakie efekty można liczyć?

Rozwój technologii bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji nieustannie postępuje. Rozwiązania takie znajdą swoje miejsce także w procesie tworzenia gier. Choć wykorzystanie AI do tego celu na szeroką skalę to dopiero śpiew przyszłości, to pojawiają się już pierwsze zwiastuny zbliżającej się rewolucji. Wypuszczono na rynek narzędzia Popul8, które mogą znacząco usprawnić proces tworzenia postaci niezależnych w grach.

Narzędzia Popul8 pozwalają w przeciągu zaledwie minut stworzyć tysiące różniących się od siebie postaci na potrzeby gier. Rozwiązanie wspiera już bardzo popularny silnik Unity, a w niedalekiej przyszłości doczeka się także pełnej kompatybilności z Unreal Engine.

Aplikacja portugalskiej firmy Didimo pozwala na niezwykle szybkie tworzenie różniących się wyglądem NPC-ów. W przeciągu minut jest w stanie wygenerować nawet tysiące odmiennych postaci. Cały proces odbywa się zatem dużo sprawniej, niż pozwalają na to powszechnie wykorzystywane dotychczas aplikacje. Co więcej, końcowy rezultat jest dosyć dobrze zoptymalizowany, dzięki czemu efekty pracy nadają się do wykorzystania bez zbytnich modyfikacji. Oczywiście możliwe jest także ręczne edytowanie modeli przy użyciu wbudowanych narzędzi. Twórcy mogą również wprowadzać do systemu swoje własne szablony, dzięki którym aplikacja stworzy postacie o określonej stylistyce. Wśród funkcjonalności jest ponadto generowanie NPC-ów na podstawie słów kluczowych.

Na tę chwilę narzędzie oferuje pełne wsparcie dla silnika Unity, ale w przyszłości ma działać bez żadnych ograniczeń także z Unreal Engine. Z materiałów udostępnionych przez producenta wynika, że efekty użycia Popul8 prezentują zróżnicowaną jakość, ale da się z jego pomocą uzyskać także bardzo szczegółowe postacie. Wśród partnerów producenta znajdują się między innymi Sony, studio Colossal Order (Cities in Motion oraz Cities: Skylines), a także Soleil (Wanted Dead oraz Valkyrie Elysium). Narzędzia Didimo mogą być jednym z pierwszych kroków na drodze, która doprowadzi do całkowitej zmiany podejścia do tworzenia gier. Branża bowiem od dawna boryka się z bardzo powtarzalnymi NPC-ami. Jest to zwłaszcza widoczne w przypadku tytułów osadzonych w otwartym świecie, gdzie pojawiają się duże skupiska postaci.

Źródło: WCCFTech, Didimo