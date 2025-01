Plextor wkrótce pożegna się z rynkiem. Kioxia podjęła decyzję o wygaszeniu marki z bardzo długą tradycją

Plextor to stosunkowo dobrze rozpoznawalna na świecie marka, pod którą produkowane były nośniki SSD. Od pewnego czasu znajduje się ona w rękach innego znanego podmiotu - firmy Kioxia. Właściciel marki podjął niedawno decyzję o jej wygaszeniu. To oznacza, że dyski sprzedawane pod szyldem Plextor znikną z rynku. Niektóre produkty przeznaczone na rynek biznesowy, nadal będą w ofercie, ale skorzystają z oznaczenia SSSTC (Solid State Storage Technology).

Po prawie 40 latach z rynku znika marka Plextor. W ostatnim czasie sprzedawane pod tym szyldem dyski straciły na popularności, co zapewne jest głównym powodem decyzji jej właściciela o wygaszeniu marki.

Plextor to marka, która była obecna na rynku od około 40 lat. Choć dyski produkowane przez ten podmiot nie należały do najpopularniejszych na terenie naszego kraju, to większość osób zainteresowanych rynkiem komputerowym z pewnością o nich słyszało. Niezależnie od tego, marka wkrótce całkowicie zniknie z rynku. Oficjalne domeny Plextora albo nie działają, albo przekierowują na stronę SSSTC. Jest to należący do Kioxii podmiot, który ma w ofercie tylko produkty przeznaczone do zastosowań biznesowych, w tym centrów danych. Prawdopodobnie to pod tym szyldem będą sprzedawane niektóre rozwiązania Plextora.

W ostatnim okresie popularność dysków omawianej marki na rynku zachodnim mocno spadła. Firma na rynku SSD wybiła się dzięki sprzętowi wykorzystującemu kontrolery Marvell. Niestety stojący za nimi podmiot wyraźnie spóźnił się z debiutem rozwiązań przeznaczonych do nośników PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0. Na skutek tego Plextor zaczął wykorzystywać kontrolery różnych producentów, co wymagało podzielenia zasobów. Ostatecznie wielu klientów odwróciło się od marki na rzecz konkurencyjnych rozwiązań, co zapewne było nie bez znaczenia dla decyzji o jej wygaszeniu. W przeszłości Plextor był doskonale znany z produkcji wysokiej jakości napędów CD oraz DVD, ale era tych urządzeń dawno przeminęła. Warto odnotować, że SSSTC będzie odtąd realizować wszelkie zobowiązania gwarancyjne dla właścicieli dysków Plextor.

Źródło: Tom's Hardware