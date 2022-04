Playdead, studio odpowiedzialne za platformowe Limbo oraz Inside, pracuje nad nową grą sci-fi. Są screeny

Gry niezależnego studia Playdead, a więc Limbo oraz Inside, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród graczy jak i wśród krytyków. Od premiery ostatniego tytułu minęło już jednak 6 lat, identycznie zresztą jak między premierą Limbo, a Inside. Wygląda więc na to, że najwyższa już pora na kolejne dzieło Duńczyków. Playdead na początku 2021 roku samo zresztą informowało, że pracuje nad nowym tytułem, który utrzymany będzie w konwencji science fiction. Jak dotąd deweloper nie zdradził niczego więcej, jednak do sieci przedostały się właśnie pierwsze screeny z rzeczonej gry. Sądząc po ich jakości można domniemać, że premiera może być całkiem blisko. Aha, za wydanie gry ma odpowiadać Epic Games.

Wczoraj w sieci pojawiły się dwa screeny oraz grafika koncepcyjna - wszystko to ma pochodzić z najnowszej produkcji studia Playdead. Tak przynajmniej twierdzi twitterowicz nickiem MauroNL, który opublikował wspomniane materiały (poniżej). Dodał też, że gra ma nosić tytuł Rover. Wspomnieliśmy już, że produkcja może pojawić się całkiem niebawem. Teorię tę ma dodatkowo uwiarygadniać fakt, że Playdead w ogłoszeniach o pracę szuka inżyniera ds. jakości, który „pomoże dopilnować, aby Gra numer 3 ukazała się w znakomitym stanie technicznym”.

Zarówno Limbo jak i Inside to dwuwymiarowe, pełne artyzmu gry platformowe, które proponują nie tylko mroczne historie, ale przede wszystkim całą masę elementów zręcznościowych. Do tego dochodzi jeszcze spora liczba środowiskowych zagadek logicznych oraz tajemniczy klimat. Obecnie, obie gry na Metacritic utrzymują oceny rzędu 88/100 oraz 87/100, a jeśli jesteście ciekawi gier studia Playdead, to obie są obecnie w przecenie na Steamie. Bundle Limbo + Inside można mianowicie nabyć już za niespełna 25 zł.

