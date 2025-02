Palworld otrzymuje Ray Tracing. Statystyki nieprzerwanie rosną, a wydawcy Pokémonów odnoszą się do kwestii plagiatu

Produkcja Palworld od studia Pocket Pair z biegiem czasu tylko zyskuje na popularności i bije kolejne rekordy. Na ten moment twórcy pochwalili się, że sprzedano 8 mln kopii gry w niecałe 6 dni. Warto wspomnieć, że gra jest dostępna w subskrypcji Xbox Game Pass, więc tytuł trafił do rąk jeszcze większej liczby graczy. Właśnie pojawiła się nowa modyfikacja, która wprowadza do gry Ray Tracing, a wydawcy serii gier Pokémon wypowiedzieli się na temat plagiatu.

Omawianą modyfikację możemy znaleźć na platformie Nexus Mods. Oprócz wprowadzenia do gry Ray Tracingu, sama produkcja będzie teraz korzystać z API DirectX 12, a nie DirectX 11. Zasięg renderowania został zwiększony do 120%, a oprawa graficzna i efekty PostFX mają wyglądać lepiej. Dodatkowo modyfikacja aktywuje Filtrowanie anizotropowe x16 i poprawia wiele innych parametrów (takich jak Global Illuminatiuon). Instalacja jest banalnie prosta, albowiem opiera się na podmianie tekstu w pliku Engine.ini (%LOCALAPPDATA%\Pal\Saved\Config\Windows\).

Wydawca serii gier Pokémon, który należy do Nintendo, a więc The Pokémon Company, w końcu postanowił wypowiedzieć się na temat największych kontrowersji związanych z Palworld. Firma stwierdziła, że przyjrzy się sprawie bliżej i jeśli znajdzie jakiekolwiek naruszenie własności intelektualnej, to podejmie odpowiednie kroki. Na ten moment sytuacja wygląda więc identycznie jak kilka dni temu. Natomiast warto wspomnieć, że Palworld z każdym dniem zbliża się do rekordu PUBG: Battlegrounds, a więc łącznej liczby graczy, która jednocześnie spędzała czas w grze w całym okresie jej istnienia (All-Time Peak). W momencie pisania tego newsa wynik produkcji od Pocket Pair wynosi trochę ponad 2 mln graczy, natomiast najwyższa wartość uzyskana przez PUBG: Battlegrounds to 3,2 mln graczy.

Wypowiedź przedstawicieli The Pokémon Company

