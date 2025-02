Palworld - najpopularniejsza obecnie gra ma szanse na pozew ze strony Nintendo. Powodem zbyt wielka "inspiracja" Pokémonami

Aktualnie najgłośniejszą grą bez wątpienia jest Palworld. Produkcja cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że w ciągu ostatnich 24 godzin bawiło się w niej nawet 1,86 mln graczy jednocześnie (wynik przebił statystyki gry Counter-Strike 2). W zaledwie 4 dni sprzedano ponad 6 mln kopii, co jest także imponujący wynikiem. Tytuł stoi jednak w obliczu sporych kontrowersji związanych z wyglądem cyfrowych stworzeń - są one bowiem zbyt podobne do Pokémonów.

Studiu Pocket Pair nie można odmówić osiągnięcia sukcesu związanego z grą Palworld. W internecie pojawia się jednak coraz więcej głosów krytyki, które odnoszą się do zbyt dużego podobieństwa postaci do Pokémonów.

Sytuacja jest dość rozwojowa, natomiast na ten moment nie wiadomo o oficjalnym pozwie ze strony Nintendo lub krokach, które miałyby do niego prowadzić. W całej sprawie chodzi o fakt, że stworzenia z gry nazwane "Pals" (ang. kumpel) są pod wieloma względami zbyt mocno "inspirowane" znanymi każdemu Pokémonami. W internecie znalazło się wiele głosów krytyki skierowanych w stronę producenta Pocket Pair. Spora część komentarzy to nie tylko oskarżenia o plagiat, ale również groźby śmierci dla pracowników. Dyrektor generalny Takuro Mizobe wezwał do zaprzestania gróźb i powiedział, że szanują własność intelektualną innych, a sam Palworld wcale nie jest aż tak podobny do serii Pokémon.

TFW you and your cousin have exactly the same proportions. #Palworld #Pokemon (Luxray model from SV) pic.twitter.com/1nyq7t1k0a — byo (@byofrog) January 21, 2024

Nie przeszkadza to użytkownikom w dokonywaniu szczegółowych porównań niemalże każdej postaci. Trzeba przyznać, że w większości z nich widać powiązania ze znanymi Pokémonami. Niektórzy pokusili się nawet o porównanie samych modeli stworzeń, w których także widać dość spore podobieństwo. Jednak druga część graczy, którzy zgadzają się z tym, że Palworld czerpie garściami ze znanego uniwersum, nie widzi w tym żadnego problemu. Nintendo wraz z The Pokémon Company, którzy są głównymi wydawcami serii gier Pokémon, nie podjęli jeszcze żadnych działań, choć może się to zmienić w niedalekiej przyszłości, wszak dowody na wielu polach przemawiają na ich korzyść.

This one keeps me up at night... are they the same??? https://t.co/WfIb6JpXUa — byo (@byofrog) January 22, 2024

I’ll start with the obvious ones and the further down I go the less obvious they’ll be, but things like concepts or colours might be derived. This one has ears and theme of leafeon and everything else of cinderace. The small hands, the fluff at the pants, all of it. pic.twitter.com/X3x8w7xvgq — Cecilia Fae (@CeciliaFae) January 21, 2024

11. Going beyond that thread into just what I saw when I was looking at the list, this is woolo’s design pic.twitter.com/rbNR0zEZ6m — Cecilia Fae (@CeciliaFae) January 21, 2024

17. Electabuzz but also Totoro lol pic.twitter.com/yM7GEyy9xq — Cecilia Fae (@CeciliaFae) January 21, 2024

Źródło: SteamDB, VGC