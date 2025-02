Palworld z olbrzymim sukcesem. Gra sprzedaje się znakomicie i szturmem podbija listę najpopularniejszych tytułów na Steam

Historia branży gier komputerowych pokazuje, że nieoczywiste produkcje czasami podbijają serca graczy i zyskują popularność, której nie przewidzieli nawet ich twórcy. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Palworld studia Pocketpair. Produkcja odwołująca się nieoficjalnie do dziedzictwa Pokémonów nie tylko sprzedaje się znakomicie, ale także z hukiem wdarła się na listę najpopularniejszych gier w historii Steama.

Twórcy gry Palworld mają powody do świętowania. Produkcja odniosła zaskakujący sukces, wyprzedzając Cyberpunka 2077 na liście tytułów z największą liczbą równoczesnych graczy na platformie Steam.

Formalnie Palworld jest grą survivalową, jednak korzysta z elementów, które doprowadziły do olbrzymiego sukcesu uniwersum Pokémonów. W trakcie rozgrywki zajmujemy się przetrwaniem, ale także pozyskiwaniem istot określanych mianem Palów lub Palsów (od słowa Pal w liczbie pojedynczej, co zresztą oznacza w tłumaczeniu z angielskiego kumpel lub towarzysz). Stworzenia mogą zostać wykorzystane do pomocy w budowie czy też pracy na farmie lub w fabryce. Mogą toczyć również za nas walki. Gra jest jednak znacznie bardziej rozbudowana. Nie brakuje bowiem też eksploracji lochów czy systemu genetycznego, w ramach którego możemy krzyżować istoty, żeby uzyskać jeszcze potężniejsze stworzenia. Oczywiście jest też dostępny tryb multiplayer, w ramach którego można współpracować i handlować istotami. Warto jednak podkreślić, że nie jest to produkcja MMO. Gra została wydana na razie we wczesnym dostępie, a autorzy obiecują w przyszłości dodać także tryb PvP.

Palworld szybko podbiło serca graczy. W zaledwie 40 godzin od debiutu na platformach Steam i Xbox produkcja została sprzedana w imponującej liczbie ponad 3 mln kopii. Jest to olbrzymi sukces dla mało znanego studia Pocketpair, które aż do tego momentu nie wydało tytułu cieszącego się znaczącą popularnością. Na tym jednak nie koniec. Według danych serwisu SteamDB, Palworld przejęło od Cyberpunka 2077 pierwsze miejsce w kategorii największej liczby równoczesnych graczy dla produkcji niebędących F2P. Uzyskany wynik to 1 291 967 użytkowników, co daje tytułowi piątą lokatę w rankingu wszech czasów Steama i jest on na najlepszej drodze do wyprzedzenia gry Dota 2. Co ważne, cztery czołowe miejsca należą do gier F2P. Skala sukcesu gry jest tym większa, że w najnowszy tytuł studia Pocketpair można zagrać także w usłudze Game Pass, której statystyki SteamDB oczywiście nie uwzględniają.

#Palworld has sold over 3 million copies in 40 hours since release!



Thank you everyone for playing Palworld!



We are so overwhelmed but also encouraged by this incredible accomplishment!



Please leave a review if you’ve been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/NNI0D6a9On — Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

Źródło: TechSpot, Video Games Chronicle