Outpost: Infinity Siege - mechy, budowanie bazy i efektowny shooter. Nowa zapowiedź i informacja o przesunięciu daty premiery

Choć rok 2023 jest przeładowany obiecującymi hitami, całkiem interesująco prezentował się jak dotąd projekt zespołu Team Ranger. Gatunkowa hybryda z kilkoma obiecującymi konceptami miała zadebiutować jeszcze w trzecim kwartale 2023 roku, mając tym samym dość trudną drogę do potencjalnego sukcesu, ale na pewno nie niemożliwą. Osoby, które czekały na nowe IP, muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo deweloperzy zmuszeni byli do przeniesienia premiery.

Wbrew dotychczasowym zapowiedziom, Outpost: Infinity Siege nie pojawi się w przeciągu najbliższych miesiący. Wydawca Lightning Games i deweloperzy z Team Ranger poinformowali w swoich najnowszych materiałach, że gra zadebiutuje dopiero w lutym 2024 roku.

Choć natłok hitów z przeróżnych gatunków niejednemu przysłonił widok na mniej znane marki, Outpost: Infinity Siege wygląda na niezwykle ambitny projekt, który naprawdę może się udać. Tym bardziej szkoda, że ekipa z Team Ranger ogłosiła konieczność zmiany daty premiery na początek przyszłego roku. Z drugiej strony to na pewno lepsze rozwiązanie od wprowadzania tytułu na pecety zbyt wcześnie - zbyt wiele pozycji w ciągu ostatnich lat w mniejszym lub większym stopniu zmarnowało swój potencjał z powodu nierozsądnego pośpiechu.

A będziemy mieli do czynienia z nietypowym połączeniem elementów RTS, shootera i tower defense. Zaczyna się od eksploracji okolicznego terenu, zbierania surowców i budowania bazy. Następnie oczywiście dochodzą elementy jej rozbudowy i obrony - co zaczyna rozkładać się już na naprawdę wiele czynników. Przykładowo, stawać do walki będziemy nie tylko używając efektownych giwer, ale także... mechów, co w jeszcze większym stopniu może uatrakcyjnić rozgrywkę. Jak widać, mamy zatem do czynienia z bardzo złożonym projektem. Co więcej, skala Outpost: Infinity Siege będzie naprawdę spora.

Źródło: Lightning Games (Youtube)