Onyx Boox T10C - nowy tablet z panelem E Ink i Androidem na pokładzie. Obsługa rysika i niezwykle smukła konstrukcja

Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, które korzystają z technologii tzw. elektronicznego papieru. Zazwyczaj kojarzymy ją z czytnikami e-booków, natomiast sprawdza się ona również w bardziej zaawansowanych sprzętach, takich jak tablety. Jedno z takich urządzeń właśnie wkroczyło na rynek chiński i ma do zaoferowania sporej wielkości ekran ze wsparciem dla autorskich technologii i rysika, a także system Android. Nie zabraknie też całkiem wydajnych podzespołów.

Nowy tablet od chińskiej firmy BOOX pojawił się w sprzedaży na jej rodzimym rynku. Onyx Boox T10C oferuje duży ekran z panelem E Ink ze wsparciem dla rysika, a przy tym wyróżnia się bardzo smukłą konstrukcją.

Marka BOOX jest rozpoznawalna również na polskim rynku, a urządzenia od tego producenta bez problemu kupimy w wielu sklepach internetowych. Nowy tablet, czyli tytułowy Onyx Boox T10C, wykorzystuje panel E Ink Kaleido 3, który składa się z dwóch warstw: jedna wyświetla kolory, a druga tylko odcienie szarości. Mimo że ekran wykonany w tej technologii całkiem dobrze radzi sobie ze zjawiskiem ghostingu (część z poprzednio wyświetlanego obrazu pozostaje po odświeżeniu ekranu), to zastosowano w nim dodatkowo autorskie rozwiązania, które jeszcze bardziej zmniejszają ryzyko wystąpienia takich niedogodności i poprawiają czas reakcji oraz wyświetlane kolory (BSR-Color, BSR-Motion oraz BSR-Clear). Ważnym aspektem jest również dostępne podświetlenie, którego barwę możemy dostosować.

Onyx Boox T10C Ekran 10,3" 2480 x 1860 px, E Ink Kaleido 3 PPI 300 dla odcieni szarości

150 dla kolorów Podświetlenie Tak (ciepła i zimna barwa) Procesor Qualcomm Snapdragon (brak informacji o modelu)

8 x 2,4 GHz Pamięć RAM 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) + Bluetooth 5.0 Akumulator 3700 mAh Złącza USB typu C Głośnik Tak System Android 12 Wymiary i waga Grubość 5,5 mm / 420 g Cena 3499 juanów - sam tablet

3687 juanów - z magnetycznym etui

3736 juanów - z magnetycznym etui i rysikiem

Na pokładzie znalazł się nieznany model procesora od marki Qualcomm. Może się on pochwalić ośmioma rdzeniami, z których każdy ma taktowanie 2,4 GHz. Do tego otrzymujemy 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, której nie można rozszerzyć poprzez slot na karty microSD. Jednak port USB typu C obsługuje funkcję OTG, a więc zewnętrzne nośniki danych. Akumulator to ogniwo o pojemności 3700 mAh, z kolei za system odpowiada Android 12. Dostępny jest także opcjonalny magnetyczny rysik, który obsługuje 4096 stopni nacisku. Ceny z tabeli można traktować tak, jak gdyby były podane w złotówkach (zazwyczaj taki przelicznik się sprawdza). Na ten moment urządzenie zadebiutowało w Chinach. Nie wiemy jednak, czy i ewentualnie kiedy trafi do Polski. Natomiast warto wspomnieć o tym, że zeszłoroczny model (Onyx Boox Tab Ultra C Pro) jest dostępny do kupienia na naszym rodzimym rynku, więc zapewne tę nowość również czeka taki sam los.

Źródło: Onyx Boox