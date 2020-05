OLX z nową szatą graficzną. Strona i aplikacja wygląda dużo lepiej

Powitajcie zupełnie nowy serwis OLX. No, może nie do końca nowy, jednak usługodawca oddał do dyspozycji użytkowników odświeżony interfejs oraz kilka funkcji i usprawnień, które sprawią, że z aplikacji w wersji webowej oraz mobilnej będzie korzystać się przyjemniej. Wrażenia przy pierwszym zetknięciu z nowościami są oczywiście pozytywne i nie sposób nie dostrzec wszechobecnej przejrzystości. Co ważne, w pierwszych godzinach użytkowania nie udało mi się znaleźć istotnych błędów charakterystycznych dla tego typu nowinek. Sprawdźmy wiec, co dokładnie przygotowali dla nas twórcy jednego najczęściej odwiedzanych miejsc w polskim internecie.

OLX odświeżyło swoją stronę internetową oraz aplikacje mobilne, które stały się przejrzyste, wygodne i funkcjonalne. Aktualizacja nie wpłynęła na nasze ogłoszenia, wiadomości oraz obserwowane.

Z OLX korzystają dziś miliony Polaków. Następca Tablicy, który bez przeszkód poradził sobie z Gumtree to nic innego, jak serwis z ogłoszeniami lokalnymi, za pomocą którego możemy kupować oraz sprzedawać przeróżne przedmioty i usługi. Znajdziemy tutaj zarówno smartfony, komputery czy samochody, jak i oferty animatorów, masażystów oraz ogrodników. Swoje miejsce znajdą tu również osoby poszukujące pracy. Niestety, zarówno webowa wersja serwisu, jak i aplikacje mobilne nie należały do najwygodniejszy i najczytelniejszych. To się właśnie zmienia. Nowe logo, w którym dominują mięta i indygo mocno nawiązuje do całej szaty graficznej strony internetowej oraz aplikacji. Kolory to oczywiście nie wszystko.

W przypadku serwisu internetowego na pierwszy plan wysuwa się czytelna wyszukiwarka, pod którą znajdziemy ładnie opisane za pomocą obrazków kategorie. Panel Mój OLX został przebudowany i dostęp do Ogłoszeń, Wiadomość, Płatności, Ustawień oraz Twoich przesyłek jest tu wygodniejszy. Aplikacja mobilna również została przebudowana. Teraz większość funkcji znajduje się w zasięgu palca. Mam tu na myśli szybkie menu zlokalizowane na dole, w którym umieszczono Ogłoszenia, Wiadomości, Obserwowane oraz Twoje konto. Dodano także Tryb Nocny oraz wygodną obsługę zdjęć. Widok ogłoszeń jest w mojej opinii czytelniejszy, a to w przypadku serwisu z ogłoszeniami jest kluczowe. Dodam jeszcze, że w przypadku aplikacji dla iOS zaimplementowano możliwość logowania się za pomocą Apple ID.

Źródło: Własne