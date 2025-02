NVIDIA rusza z programem, który umożliwi priorytetowy zakup kart GeForce RTX 5000. Europejczycy muszą obejść się smakiem

Rynek mierzy się obecnie z niezwykle ograniczoną dostępnością kart NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Trudno precyzyjnie prognozować, kiedy omawiane problemy mają realną szansę zakończyć się. W związku z tym amerykańska firma ponownie postanowiła uruchomić program, który zapewni niektórym użytkownikom priorytetowy dostęp do nowych kart. Nie obejmie on na razie regionu europejskiego, ale nie wydaje się to być dużą stratą.

NVIDIA ponownie uruchomiła program Verified Priority Access. Ma on w założeniu umożliwić graczom i twórcom treści priorytetowy zakup kart GeForce RTX 5000, ale jest to rozwiązanie dosyć kontrowersyjne.

Program Verified Priority Access był dostępny już w przeszłości. W 2022 roku obejmował karty GeForce RTX 4090 Founders Edition, a później także GeForce RTX 4080 Founders Edition oraz modele niereferencyjne. Teraz NVIDIA przywróciła jego funkcjonowanie dla konsumenckich układów Blackwell. Jak działa program? W celu skorzystania z niego trzeba wypełnić specjalny formularz dostępny po zalogowaniu się na stronie NVIDII. Po weryfikacji wybrani użytkownicy otrzymają możliwość zakupu kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 w wersjach Founders Edition ze sklepu amerykańskiej firmy. Całość przypomina zatem pewnego rodzaju system rezerwacji, gdyż dane egzemplarze kart nie będą dostępne w otwartej sprzedaży.

Program ma kilka ograniczeń. Przede wszystkim obejmuje jedynie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i nie wiadomo czy zostanie w przyszłości rozszerzony na inne regiony. Ponadto mogą wziąć w nim udział wyłącznie użytkownicy, którzy utworzyli konto na stronie NVIDII nie później niż 30 stycznia 2025 roku. Nie wiemy oczywiście, jakie dokładnie kryteria będzie stosowała amerykańska firma przy wyborze użytkowników, ale mają to być przede wszystkim osoby, które są graczami oraz twórcami treści. Program jest niewątpliwie dosyć kontrowersyjny, ponieważ możliwość zakupu kart zamienia w czynność ekskluzywną, do której trzeba mieć specjalne zaproszenie. Podejście, które zakłada, że sama możliwość zakupu sprzętu komputerowego to wygrana, jest dosyć niecodzienne i nie świadczy dobrze o branży.

