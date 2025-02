NVIDIA publikuje wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025. Oszałamiający przychód i zysk netto

Od dłuższego czasu NVIDIA zarabia prawdziwe krocie na rynku akceleratorów, przygotowywanych głównie z myślą o obliczeniach w zastosowaniach AI. Każdy kwartalny raport finansowy przebija kolejne granice i kiedy już myślimy, że lepszych wyników przedsiębiorstwo nie jest w stanie uzyskać, ten szybko wyprowadza z błędu. Kilka godzin temu opublikowano najnowszy raport, dotyczący okresu od 28 października 2024 do 26 stycznia 2025 roku, dzięki czemu poznaliśmy obecny stan finansów NVIDII.

Przynajmniej na razie NVIDIA nie zwalnia, jeśli chodzi o zarobki. W czwartym kwartale roku fiskalnego 2025 (okres od 28 października 2024 do 26 stycznia 2025), firma wygenerowała blisko 40 mld dolarów przychodu, natomiast zysk netto przebił barierę 20 miliardów dolarów.

W czwartym kwartale roku fiskalnego 2025, NVIDIA wygenerowała przychód na poziomie 39,33 miliardów dolarów, z czego 35,60 mld przypada na sam dział Data Center. Nieco zmalała marża brutto - do 73% (GAAP). Dla porównania rok wcześniej było to 76%, a kwartał fiskalny wcześniej - 74,6%. Niemniej czysty zysk netto jest o 14% wyższy kwartał do kwartału - z 19,30 mld dolarów do 22,09 mld dolarów, jeśli patrzymy na wyniki GAAP. Dla Non-GAAP, zysk netto wynosi 22,06 mld USD, co jest o 10% wyższym rezultatem niż w poprzednim kwartale fiskalnym.

GAAP Q4 FY2025 Q4 FY2024 Q3 FY2025 Przychód 39,33 mld USD 22,10 mld USD 35,08 mld USD Marża brutto 73,0% 76,0% 74,6% Koszty operacyjne 4,68 mld USD 3,17 mld USD 4,29 mld USD Zysk operacyjny 24,03 mld USD 13,61 mld USD 21,87 mld USD Zysk netto 22,09 mld USD 12,28 mld USD 19,31 mld USD Upłynniony zysk na akcję 0.89 USD 0.49 USD 0.78 USD

Non-GAAP Q4 FY2025 Q4 FY2024 Q3 FY2025 Przychód 39,33 mld USD 22,10 mld USD 35,98 mld USD Marża brutto 73,5% 76,7% 75,0% Koszty operacyjne 3,37 mld USD 2,21 mld USD 3,05 mld USD Zysk operacyjny 25,51 mld USD 14,75 mld USD 23,28 mld USD Zysk netto 22,06 mld USD 12,84 mld USD 20,01 mld USD Upłynniony zysk na akcję 0.89 USD 0.52 USD 0.81 USD

Przychód Q4 FY2025 Q4 FY2024 Q3 FY2025 Data Center 35,60 mld USD 18,40 mld USD 30,77 mld USD Gaming and AI PC 2,50 mld USD 2,90 mld USD 3,28 mld USD Professional Visualization 0,51 mld USD 0,46 mld USD 0,49 mld USD Automotive 0,57 mld USD 0,28 mld USD 0,45 mld USD OEM and Other 0,15 mld USD 0,06 mld USD 0,10 mld USD Łączny przychód 39,33 mld USD 22,10 mld USD 35,08 mld USD

Największy przychód wygenerował dział Data Center, tak jak już wspomnieliśmy. Mowa zatem o akceleratorach do obliczeń AI, które nadal są szalenie popularne. Dział Gaming and AI PC doczekał się spadku o 22% względem poprzedniego raportu (2,50 mld USD teraz kontra 3,28 mld USD w poprzednim zestawieniu). W całym roku fiskalnym 2025 (okres od 27 stycznia 2024 do 26 stycznia 2025), NVIDIA wygenerowała łącznie 130 miliardów dolarów przychodu (z czego 115 miliardów przypada na dział Data Center), natomiast przez 12 miesięcy, przedsiębiorstwo zarobiło na czysto 72,88 mld dolarów (GAAP) - niemal 2.5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (29,76 mld dolarów w FY2024).

GAAP FY2025 FY2024 Przychód 130,487 mld USD 60,922 mld USD Marża brutto 75,0% 72,7% Koszty operacyjne 16,405 mld USD 11,328 mld USD Zysk operacyjny 81,453 mld USD 32,972 mld USD Zysk netto 72,880 mld USD 29,760 mld USD Upłynniony zysk na akcję 2.94 USD 1.19 USD

Non-GAAP FY2025 FY2024 Przychód 130,487 mld USD 60,922 mld USD Marża brutto 75,5% 73,8% Koszty operacyjne 11,716 mld USD 7,825 mld USD Zysk operacyjny 86,789 mld USD 37,134 mld USD Zysk netto 74,265 mld USD 32,312 mld USD Upłynniony zysk na akcję 2.99 USD 1.30 USD

W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026 (rozpoczął się 27 stycznia 2025), NVIDIA przewiduje łączny przychód na poziomie 43 miliardów dolarów. Jednocześnie oczekiwany jest dalszy spadek marży brutto, zarówno w odniesieniu do GAAP (70,6%) jak i Non-GAAP (71,0%). Koszty operacyjne powinny wynosić około 5,2 mld dolarów (GAAP) oraz 3,6 mld USD (Non-GAAP). Dokładne wyniki za Q1 FY2026 zostaną opublikowane pod koniec kwietnia tego roku.

Źródło: NVIDIA