Intel prezentuje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2024 rok. Firma odnotowała zauważalne straty

Ostatnie miesiące były niewątpliwie dla Intela bardzo trudne. Firma mierzy się od pewnego czasu ze słabymi wynikami finansowymi, czemu nie pomogły problemy z procesorami Raptor Lake i Raptor Lake Refresh oraz niezadowalająca wydajność nowych jednostek Arrow Lake. Nietrudno zatem zgadnąć, że rok 2024 był dla Intela jednym z najgorszych w dotychczasowej historii. Widać to wyraźnie po opublikowanych właśnie wynikach finansowych.

Choć przychody Intela wydają się względnie stabilne, to nie pomogło to amerykańskiej firmie pozostać nad kreską w 2024 roku. Strata netto sięgnęła w ujęciu GAAP zawrotnych 18,8 mld dolarów.

Najnowsza publikacja Intela obejmuje wyniki za czwarty kwartał 2024 roku oraz cały miniony rok. W Q4 2024 amerykańska firma wypracowała przychody na poziomie 14,3 mld dolarów i był to wynik o około 1 mld gorszy niż w Q4 2023. Mocno spadła też marża brutto (z 45,7% do 39,2% w ujęciu GAAP i z 48,8% do 42,1% w ujęciu Non-GAAP). Jeśli spojrzymy na zysk netto, to łatwo zauważymy tradycyjną dysproporcję pomiędzy wynikami GAAP i Non-GAAP. W tym pierwszym przypadku czwarty kwartał 2024 roku zaowocował stratą na poziomie 0,1 mld dolarów. W ujęciu Non-GAAP odnotowano jednak zysk w wysokości 0,6 mld dolarów. Obie te wartości są jednak sporo niższe niż przed rokiem. Skurczyły się bowiem odpowiednio o 105% i 75%. Widać zatem, że premiera procesorów Arrow Lake nie poprawiła w zadowalający sposób sytuacji Intela.

GAAP Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Przychód 14,3 mld USD 15,4 mld USD 13,3 mld USD Marża brutto 39,2% 45,7% 15,0% Koszty operacyjne 5,1 mld USD 5,6 mld USD 5,4 mld USD Zysk netto (strata) (0,1) mld USD 2,7 mld USD (16,6) mld USD Zysk na akcję (strata) (0,03) USD 0,63 USD (3,88) USD

Non-GAAP Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Przychód 14,3 mld USD 15,4 mld USD 13,3 mld USD Marża brutto 42,1% 48,8% 18,0% Koszty operacyjne 4,6 mld USD 4,9 mld USD 4,8 mld USD Zysk netto (strata) 0,6 mld USD 2,3 mld USD (2,0) mld USD Zysk na akcję (strata) 0,13 USD 0,54 USD (0,46) USD

O wiele lepsze pojęcie na temat aktualnej kondycji finansowej amerykańskiej firmy dają jednak wyniki za cały 2024 rok. Przychody nie były tu znacząco niższe niż przed rokiem. Sięgnęły bowiem 53,1 mld dolarów względem 54,2 mld dolarów w 2023 roku. Mocno skurczyła się jednak marża brutto. W przypadku GAAP wyniosła ona 32,7% (40% w 2023 roku), a w ujęciu Non-GAAP 36% (wobec 43,6% w 2023 roku). Prawdziwe problemy Intela widać jednak, kiedy spojrzymy na zysk netto, czy też raczej stratę. Ta ostatnia wystąpiła zarówno w przypadku GAAP, jak i Non-GAAP, choć jej skala jest różna. Według wyników GAAP Intel stracił w 2024 roku 18,8 mld dolarów, co jest bardzo znaczącą kwotą. W ujęciu Non-GAAP strata wyniosła 0,6 mld dolarów.

GAAP 2024 2023 Przychód 53,1 mld USD 54,2 mld USD Marża brutto 32,7% 40,0% Koszty operacyjne 22,1 mld USD 21,7 mld USD Zysk netto (strata) (18,8) mld USD 1,7 mld USD Zysk na akcję (strata) (4,38) USD 0,40 USD

Non-GAAP 2024 2023 Przychód 53,1 mld USD 54,2 mld USD Marża brutto 36,0% 43,6% Koszty operacyjne 19,4 mld USD 19,0 mld USD Zysk netto (strata) (0,6) mld USD 4,4 mld USD Zysk na akcję (strata) (0,13) USD 1,05 USD

Jedynym działem, który odnotował w Q4 2024 lepsze przychody niż przed rokiem jest segment Network and Edge. Dział ten wypracował 1,6 mld dolarów. Spadki pojawiły się z kolei w przypadku Client Computing Group (8 mld dolarów przychodów) oraz Data Center and AI (3,4 mld dolarów). Gorsze wyniki odnotowało także Intel Foundry (4,5 mld dolarów przychodu). Skromne wzrosty względem poprzedniego roku pojawiły się z kolei w wynikach za cały 2024 rok. Dział CCG wypracował łącznie 30,3 mld dolarów, segment DCAI 12,8 mld dolarów, a NEX 5,8 mld dolarów. Intel Foundry osiągnęło z kolei 17,5 mld dolarów przychodów (nieco mniej niż w 2023 roku). W zestawieniach pojawiła się też kategoria "Inne", w skład której wchodzi między innymi Mobileye, będący wcześniej rozpatrywany jako pełnoprawny segment. W związku z tą zmianą nie mamy danych dotyczących segmentu "Inne" za cały 2023 rok. Wiemy jednak, że wyniki finansowe poszczególnych segmentów nie pozwoliły Intelowi znaleźć się nad kreską. Wiele wskazuje na to, że amerykańska firma będzie notowała niezbyt dobre wyniki finansowe przez dłuższy czas. Nie widać bowiem na horyzoncie wydarzeń, które pozwoliłyby szybko odwrócić ten stan rzeczy. Z pewnością nie można jednak mówić, że to początek końca Intela. Do takiej sytuacji wciąż daleka droga.

Przychód Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Client Computing Group (CCG) 8,0 mld USD 8,8 mld USD 7,3 mld USD Data Center and AI (DCAI) 3,4 mld USD 4,0 mld USD 3,3 mld USD Network and Edge (NEX) 1,6 mld USD 1,5 mld USD 1,5 mld USD Intel Foundry 4,5 mld USD 5,2 mld USD 4,4 mld USD Inne 1,0 mld USD 1,3 mld USD 1,0 mld USD

Przychód 2024 2023 Client Computing Group (CCG) 30,3 mld USD 29,3 mld USD Data Center and AI (DCAI) 12,8 mld USD 15,5 mld USD Network and Edge (NEX) 5,8 mld USD 5,8 mld USD Intel Foundry 17,5 mld USD 18,8 mld USD Inne 3,8 mld USD -

Źródło: Intel