NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025. Są lepsze niż oczekiwali analitycy

Od rozpoczęcia boomu na sztuczną inteligencję struktura przychodów NVIDII uległa znaczącemu przekształceniu. Wchodzące w skład segmentu Data Center akceleratory AI stanowią teraz jej główną część, a na znaczeniu mocno straciły konsumenckie karty graficzne. Wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025 są kontynuacją tego trendu. To oznacza, że amerykańska spółka znowu pozytywnie zaskoczyła analityków. Przychody oraz zyski są lepsze niż oczekiwano.

Przychody NVIDII w trzecim kwartale roku fiskalnego 2025 wyniosły 35,08 mld dolarów. Jest to wartość o 17% wyższa niż w poprzednim kwartale i aż o 94% wyższa niż przed rokiem. Zysk netto w ujęciu GAAP wyniósł zaś 19,31 mld dolarów i był wyższy odpowiednio o 16% oraz 111%. Wynik w ujęciu non-GAAP jest jeszcze lepszy. Przekroczył bowiem 20 mld dolarów (więcej o odpowiednio 18% i 103%). Marża brutto utrzymuje się cały czas na podobnym poziomie. Fluktuacje są niewielkie i zamykają się w okolicach 0,5 pp. Stopniowo rosną z kolei koszty operacyjne, co nie jest zaskoczeniem. W Q3 FY2025 wyniosły one 4,29 mld dolarów (GAAP) oraz 3,05 mld dolarów (non-GAAP). Ich wzrost jest jednak dużo wolniejszy niż wzrost przychodów i zysków, co pokazuje, w jak świetnej kondycji znajduje się obecnie NVIDIA.

GAAP Q3 FY2025 Q3 FY2024 Q2 FY2025 Przychód łączny 35,08 mld USD 18,12 mld USD 30,04 mld USD Marża brutto 74,6% 74,0% 75,1% Koszty operacyjne 4,29 mld USD 2,98 mld USD 3,93 mld USD Zysk operacyjny 21,87 mld USD 10,42 mld USD 18,64 mld USD Zysk netto 19,31 mld USD 9,24 mld USD 16,60 mld USD Zysk na akcję 0,78 USD 0,37 USD 0,67 USD

Non-GAAP Q3 FY2025 Q3 FY2024 Q2 FY2025 Przychód łączny 35,08 mld USD 18,12 mld USD 30,04 mld USD Marża brutto 75,0% 75,0% 75,7% Koszty operacyjne 3,05 mld USD 2,03 mld USD 2,79 mld USD Zysk operacyjny 23,28 mld USD 11,56 mld USD 19,94 mld USD Zysk netto 20,01 mld USD 10,02 mld USD 16,95 mld USD Zysk na akcję 0,81 USD 0,40 USD 0,68 USD

Jeśli chodzi przychody z poszczególnych działów, to zdominował je całkowicie dział Data Center, w skład którego wchodzą oczywiście produkty dedykowane sztucznej inteligencji. Jest to obecnie główny obszar działalności amerykańskiej firmy. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2025 odnotowano tutaj wpływy w wysokości 30,77 mld dolarów (o 17% więcej niż w poprzednim kwartale i o 112% więcej niż przed rokiem). Drugie miejsce, z wynikiem 3,28 mld dolarów, zajmuje segment Gaming, jednak łatwo zauważyć, że od przychodów działu Data Center dzieli go olbrzymia przepaść. Tym niemniej także tutaj odnotowano wzrost przychodów (o 14% kwartał do kwartału i o 15% rok do roku). NVIDIA posiada także segmenty Professional Visualization, Automotive oraz OEM, ale przychody są tutaj stosunkowo niewielkie w porównaniu z dwoma wcześniejszymi działami. W Q3 FY2025 wyniosły one odpowiednio 0,49 mld dolarów, 0,45 mld dolarów i 0,10 mld dolarów.

Q3 FY2025 Q3 FY2024 Q2 FY2025 Przychód - Data Center 30,77 mld USD 14,51 mld USD 26,27 mld USD Przychód - Gaming and AI PC 3,28 mld USD 2,86 mld USD 2,88 mld USD Przychód - Professional Visualization 0,49 mld USD 0,42 mld USD 0,45 mld USD Przychód - Automotive 0,45 mld USD 0,26 mld USD 0,35 mld USD Przychód - OEM and Other 0,10 mld USD 0,07 mld USD 0,08 mld USD Łączny przychód 35,08 mld USD 18,12 mld USD 30,04 mld USD

Spora część analityków szacowała, że przychody NVIDII w omawianym kwartale wyniosą około 33 mld dolarów. W praktyce okazały się wyższe o ponad 2 mld dolarów. To samo dotyczy zysku netto. Spodziewano się około 18,4 mld dolarów. Realne wyniki przebiły zaś tę wartość zarówno w ujęciu GAAP, jak i non-GAAP. Marża brutto okazała się z kolei zgodna z przewidywaniami. To oznacza, że amerykańska firma pozostaje w niemalże idealnej kondycji, jednak duża zależność od wyników segmentu Data Center sprawia, że ewentualne załamanie na tym rynku miałoby kolosalny wpływ na ogólne rezultaty finansowe. Znaczenie może mieć także wdrożenie przez inne duże podmioty technologiczne własnych chipów do obsługi sztucznej inteligencji.

Źródło: NVIDIA, WCCFTech