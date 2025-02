AMD zaprezentowało wyniki finansowe za 2024 rok. Firma znajduje się w dużo lepszym położeniu niż Intel

Główny konkurent firmy AMD na rynku procesorów, czyli Intel, boryka się obecnie z poważnymi problemami natury finansowej. Na tym tle nawet przeciętne wyniki finansowe AMD byłyby zatem odbierane jako dobre. Właśnie opublikowano raport za czwarty kwartał i cały 2024 rok. Nie wszystkie segmenty firmy radzą sobie idealnie, jednak w przeciwieństwie do Intela spółka była w stanie wypracować rekordowe przychody w czwartym kwartale i solidny zysk roczny.

AMD odnotowało znacznie lepszy 2024 rok niż Intel. Przychody wyniosły 25,79 mld dolarów, a zysk netto w ujęciu GAAP 1,64 mld dolarów. Oba te wyniki są zauważalnie lepsze niż w 2023 roku.

Czwarty kwartał 2024 roku był dla AMD bardzo udany. Firma odnotowała w nim przychody rzędu 7,66 mld dolarów, co jest wynikiem o około 12% lepszym w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Rezultat ten jest też w praktyce rekordowy w dotychczasowej historii spółki. Do 51% wzrosła ponadto marża brutto. Nieco gorzej przedstawia się zysk netto, który w ujęciu GAAP wyniósł 0,48 mld dolarów (mniej o 37% w porównaniu z Q4 2023). Wynika to jednak głównie z wyższych kosztów operacyjnych. W zestawieniu Non-GAAP mowa jest o zyskach netto rzędu 1,78 mld dolarów (18% więcej niż w Q4 2023). To dużo lepsze wyniki niż w przypadku Intela, który w czwartym kwartale balansował na granicy straty.

GAAP Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Przychód 7,66 mld USD 6,17 mld USD 6,82 mld USD Marża brutto 51% 47% 50% Koszty operacyjne 3,02 mld USD 2,58 mld USD 2,71 mld USD Zysk operacyjny 0,87 mld USD 0,34 mld USD 0,72 mld USD Zysk netto 0,48 mld USD 0,67 mld USD 0,77 mld USD Zysk na akcję 0,29 USD 0,41 USD 0,47 USD

Non-GAAP Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Przychód 7,66 mld USD 6,17 mld USD 6,82 mld USD Marża brutto 54% 51% 54% Koszty operacyjne 2,13 mld USD 1,73 mld USD 1,96 mld USD Zysk operacyjny 2,03 mld USD 1,41 mld USD 1,72 mld USD Zysk netto 1,78 mld USD 1,25 mld USD 1,50 mld USD Zysk na akcję 1,09 USD 0,77 USD 0,92 USD

Bardzo dobrze wyglądają również wyniki za cały 2024 rok. Mowa tutaj o przychodach w wysokości 25,79 mld dolarów, czyli wyniku o 14% lepszym niż w 2023 roku. Marża brutto wzrosła z kolei o 3 pp. zarówno w ujęciu GAAP, jak i Non-GAAP. W tym pierwszym przypadku wyniosła 49%, zaś w drugim 53%. Dobrze wygląda też wypracowany w 2024 roku zysk netto. W przypadku zestawienia GAAP było to 1,64 mld dolarów (aż 89% więcej rok do roku). Zysk netto Non-GAAP wyniósł z kolei 5,42 mld (o 26% więcej niż w 2023 roku). Wyniki te są zatem nadzwyczaj dobre, jeśli porównamy je z ostatnim raportem Intela.

GAAP 2024 2023 Przychód 25,79 mld USD 22,68 mld USD Marża brutto 49% 46% Koszty operacyjne 10,87 mld USD 10,09 mld USD Zysk operacyjny 1,90 mld USD 0,40 mld USD Zysk netto 1,64 mld USD 0,85 mld USD Zysk na akcję 1,00 USD 0,53 USD

Non-GAAP 2024 2023 Przychód 25,79 mld USD 22,68 mld USD Marża brutto 53% 50% Koszty operacyjne 7,67 mld USD 6,62 mld USD Zysk operacyjny 6,14 mld USD 4,85 mld USD Zysk netto 5,42 mld USD 4,30 mld USD Zysk na akcję 3,31 USD 2,65 USD

Oczywiście nie wszystkie segmenty AMD poradziły sobie równie dobrze. Najsilniejszą pozycję ma ciągle dział Data Center. Przychody z niego sięgnęły w czwartym kwartale 3,86 mld dolarów, a w całym 2024 roku 12,58 mld dolarów. Co istotne, w tym ostatnim przypadku niemalże je podwojono w porównaniu do poprzedniego roku (6,50 mld dolarów). Nieźle wypadł też segment Client. W Q4 2024 wypracował 2,31 mld dolarów przychodów. W całym 2024 roku było to zaś 7,05 mld dolarów, zatem także sporo więcej niż w roku 2023 (4,65 mld dolarów). Niestety bardzo problematyczny okazał się dział Gaming. W ostatnim kwartale przychody z niego wyniosły zaledwie 0,56 mld dolarów. W całym 2024 roku segment ten przyniósł 2,60 mld dolarów, czyli dużo mniej niż w roku poprzedzającym (6,21 mld dolarów). Dział Embedded to z kolei 0,92 mld dolarów przychodów w czwartym kwartale i 3,56 mld dolarów w całym 2024 roku (również sporo mniej niż 5,32 mld dolarów z 2023 roku).

Przychód Q4 2024 Q4 2023 Q3 2024 Data Center 3,86 mld USD 2,28 mld USD 3,55 mld USD Client 2,31 mld USD 1,46 mld USD 1,88 mld USD Gaming 0,56 mld USD 1,37 mld USD 0,46 mld USD Embedded 0,92 mld USD 1,06 mld USD 0,93 mld USD

Przychód 2024 2023 Data Center 12,58 mld USD 6,50 mld USD Client 7,05 mld USD 4,65 mld USD Gaming 2,60 mld USD 6,21 mld USD Embedded 3,56 mld USD 5,32 mld USD

