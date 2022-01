NVIDIA Hopper - akcelerator graficzny GH100 będzie układem o rekordowej powierzchni. Nowe informacje o architekturze

Kilka tygodni temu NVIDIA poinformowała o konferencji prasowej w ramach wydarzenia Graphics Technology Conference (GTC 2022), która odbędzie się 21 marca i będzie prowadzona przez CEO firmy, Jensena Huanga. Spodziewamy się, że podczas spotkania nastąpi prezentacja nowej architektury dla rynku HPC oraz AI, zastępującą dotychczasową architekturę Ampere. Mowa o serii Hopper (o ile uda się rozstrzygnąć spór o znak towarowy, o którym Przemek pisał wczoraj). Spodziewamy się znacznego wzrostu wydajności, tym bardziej że dotychczasowa dokumentacja naukowa NVIDII potwierdziła plany na stworzenie różnych układów Hopper, o odmiennej budowie, które przystosowane byłyby do różnych typów obliczeń, wykorzystując w ten sposób maksymalne możliwości nowej architektury. W sieci pojawiły się tymczasem informacje o możliwym rozmiarze rdzenia GH100 - szykuje się rekordowy chip pod względem powierzchni.

Według nieoficjalnych informacji, rdzeń graficzny NVIDIA GH100 (architektura Hopper) będzie miał powierzchnię blisko 900 mm². Co ciekawe, pojawią się również doniesienia, że nadchodząca architektura będzie w dalszym ciągu korzystać z budowy monolitycznej.

Kopite7kimi na swoim Twitterze opublikował informację na temat rozmiaru rdzenia graficznego NVIDIA GH100. Według niej, nadchodzący układ będzie charakteryzował się powierzchnią w okolicach 900 mm². Wprawdzie nieco wcześniej padła informacja o rozmiarze nieco mniejszym od 1000 mm², jednak w poprawionej deklaracji pojawiła się konkretna wzmianka o 900 mm². Bądź co bądź, byłby to największy układ graficzny, jaki dotychczas wyprodukowano. Robi to tym większe wrażenie, gdy zwrócimy uwagę że NVIDIA do produkcji swojego flagowego układu skorzysta z 5 nm litografii TSMC. Przy takim rozmiarze spodziewamy się znacznego wzrostu liczby tranzystorów (obecny akcelerator NVIDIA A100 posiada 54,2 mld tranzystorów przy 7 nm procesie TSMC). Jednocześnie pojawiła się informacja, jakoby architektura Hopper, wbrew wcześniejszym doniesieniom, wykorzystała jednak budowę monolityczną, a nie MCM. Jeśli i ta informacja się potwierdzi, to obecna generacja w dalszym ciągu pozostanie przy monolitach (konsumencka Ada Lovelace również nie skorzysta z budowy modułowej).

W dalszym ciągu, asem w rękawie firmy w kontekście nowej architektury Hopper będzie skorzystanie z rozwiązania o nazwie COPA-GPU. Już wcześniej informowaliśmy o pomyśle NVIDII na wykorzystanie różnych akceleratorów, opartych na COPA-GPU (Composable On-package Architecture), gdzie różne układy miałyby inną budowę i charakterystykę, dzięki czemu można by je dostosować do różnych typów obliczeń np. ściśle pod segment HPC lub pod uczenie maszynowe (AI - Deep Learning). Według artykułu naukowego, układy przygotowane pod obliczenia AI oferowałyby np. znacznie więcej pamięci cache, dzięki dodatkowemu modułowi (modułom) umieszczonemu obok głównej matrycy rdzenia graficznego. Jeśli doniesienia się potwierdzą i Hopper w rzeczywistości pozostanie układem monolitycznym, nie powinno to wpłynąć na plany dotyczące przygotowania różnych matryc obliczeniowych, które będą wykorzystywane do oddzielnych typów zadań.

GH100 has a huge single die of slightly less than 1000mm². — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 29, 2022

900 — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 29, 2022

GH100 does not have MCM, it's still monolithic. — Greymon55 (@greymon55) January 29, 2022

Źródło: Twitter @kopite7kimi, Twitter @Greymon55