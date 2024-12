NVIDIA H100 i NVIDIA A100 - USA wprowadziły ograniczenia w eksporcie układów graficznych do krajów Bliskiego Wschodu

W zeszłym roku Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny restrykcje, których celem jest między innymi zablokowanie eksportu najbardziej zaawansowanych technologii do tego kraju. Dotyczy to między innymi wykorzystywanych powszechnie w sektorze sztucznej inteligencji układów graficznych NVIDIA H100 i A100. USA nie poprzestały jednak na tym. Według najnowszych doniesień, restrykcjami zostały objęte także niektóre kraje Bliskiego Wschodu.

Celem nowych restrykcji, nałożonych przez Stany Zjednoczone na państwa Bliskiego Wschodu, jest uniemożliwienie tym krajom eksportu objętych sankcjami technologii do Chin.

Informacja o nowych ograniczeniach pochodzi z komunikatu samej NVIDII, ale obejmą one także produkty AMD. Wbrew pozorom, sankcje nałożone na Chiny i najnowsze restrykcje dla krajów Bliskiego Wschodu są ze sobą ściśle powiązane. Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki krok, ponieważ to właśnie z tego regionu wysyłane są do Chin duże ilości sprzętu objętego ograniczeniami. Państwo Środka omija w ten sposób sankcje, dzięki czemu nie zostało całkowicie odcięte od dostaw układów H100 i A100. Warto jednak podkreślić, że nowe restrykcje nie uniemożliwiają całkowicie eksportu tych urządzeń do krajów Bliskiego Wschodu. Niezbędna będzie jednak odpowiednia licencja ze strony amerykańskich regulatorów rynku.

Jak twierdzi NVIDIA, nowe ograniczenia nie będą miały natychmiastowego wpływu na wyniki finansowe, ponieważ sprzedaż GPU w tych krajach nie stanowi znaczącej części przychodów spółki. Wiele może jednak zależeć od postawy regulatorów, którzy będą decydowali, jakim podmiotom w tym regionie można sprzedawać układy. Niestety nie podano listy krajów, które zostaną objęte nowymi przepisami. Informacja ta jest jednak o tyle interesująca, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przygotowują się do ekspansji w segmencie sztucznej inteligencji. Jak niedawno pisaliśmy, oba kraje kupują w ostatnim okresie duże ilości układów NVIDII. W planach jest także zacieśnianie współpracy z Chinami.

