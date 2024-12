NVIDIA GeForce RTX 5080 jednak z wolniejszymi pamięciami GDDR7. To może zaważyć na atrakcyjności całej jednostki

Ze wszystkich nadchodzących kart NVIDII to właśnie GeForce RTX 5080 zapowiada się najmniej atrakcyjnie. Choć z pewnością będzie to bardzo wydajna i pożądana jednostka, wygląda na to, że okaże tylko nieco mocniejsza od GeForce'a RTX 5070 Ti, który ma cechować się dosyć podobną specyfikacją (a być może również wyraźnie niższą ceną). Jakby jednak tego było, teraz wychodzi na jaw, że RTX 5080 otrzyma nieco wolniejsze pamięci GDDR7 niż dotychczas sądzono...

GeForce RTX 5080 ostatecznie otrzyma pamięci GDDR7 o szybkości 30 Gb/s. To może oznaczać, że wydajnościowo model RTX 5070 Ti wcale nie będzie odstawał aż tak wyraźnie...

GeForce RTX 5080 to karta graficzna, która ostatecznie powinna zostać wyposażona w układ GB203-400 z 10752 jednostkami CUDA, a także 16 GB pamięci VRAM. Do tej pory sądziliśmy, że model ten otrzyma moduły GDDR7 32 Gb/s. Serwis Benchlife donosi jednak, że omawiany GeForce ostatecznie otrzyma pamięci o szybkości 30 Gb/s, które choć i tak będą w zasadzie najszybsze na rynku, to jednak sprawią, że spodziewana przepustowość będzie niższa. Oczekiwano 1024 GB/s, a ostatecznie stanie na 960 GB/s. Dla porównania przepustowość pamięci RTX-a 4080 to 716 GB/s, a RTX-a 4080 SUPER - 736 GB/s.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 Bloki SM 170 84 70 50 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6400 Rdzenie RT 170 84 70 50 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7

28 Gb/s 16 GB GDDR7

30 Gb/s 16 GB GDDR7

28 Gb/s 12 GB GDDR7

28 Gb/s Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s ? Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 TBP 600 W 400 W 350 W 250 W

Według źródła wszystkie inne modele GeForce RTX 50 powinny zostać wyposażone w moduły o szybkości 28 Gb/s - i mowa tutaj nawet o najniższej pozycjonowanych wariantach, jak np. RTX 5060. Póki co nic nie wskazuje na pojawienie się kart graficznych NVIDII o innych konfiguracjach pamięci VRAM niż podano powyżej, aczkolwiek sytuacja może się zmienić w momencie pojawienia się na rynku pamięci 3 GB GDDR7. Przypominamy, że premiera jednostek GeForce RTX 50 już niebawem. Prezentacja ma się odbyć 6 stycznia na targach CES 2025.

Źródło: VideoCardz, Benchlife, @harukaze5719