NVIDIA GeForce RTX 4070 z nowym wariantem. Producent może wykorzystać uszkodzone układy AD103

Producenci stosunkowo często wprowadzają na rynek różne warianty tej samej karty graficznej. Mowa tu nie tylko o wersjach z większą lub mniejszą ilością pamięci VRAM, ponieważ zmiany dotykają również samego rdzenia. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie chipów, które ze względu na swoją jakość nie trafiły do szybszego modelu. Najnowsze doniesienia wskazują, że z podobnym "recyklingiem" możemy mieć do czynienia także w przypadku serii NVIDIA GeForce RTX 4000.

W przyszłości na rynek może trafić nowy wariant karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070, który zostanie wyposażony w rdzeń AD103.

Według źródeł @kopite7kimi NVIDIA ponownie planuje wykorzystanie droższych chipów, które nie przeszły kontroli jakości. Tym razem na rynku pojawiłby się dodatkowy wariant karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070. Główną zmianą będzie zastosowanie rdzenia AD103, którego pełna wersja oferuje 10240 jednostek CUDA. Oznacza to, że producent będzie musiał dezaktywować nieco ponad 42 procent całego układu, aby nowa karta nie różniła się specyfikacją i zaoferowała taką samą wydajność, co dostępne już na rynku modele.

Podobne działanie mogliśmy zaobserwować w przeszłości. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 zadebiutowała z rdzeniem GA106, jednak po kilku miesiącach edytorzy bazy TechPowerUP zauważyli nowy wariant wyposażony w układ GA104, znany z takich modeli jak GeForce RTX 3070 Ti czy GeForce RTX 3080 Mobile. Było to możliwe, ponieważ oba chipy wykorzystywały identyczny układ pinów. Co ciekawe, w przypadku GeForce RTX 3060 z GA104 również wyłączono ok. 42 procent pełnego rdzenia.

RTX 4070 can have a version based on AD103. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 9, 2023

Źródło: VideoCardz, Twitter @kopite7kimi