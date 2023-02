NVIDIA GeForce RTX 4070 - układ może być dostępny w trzech wersjach pamięciowych. Wskazuje na to strona GIGABYTE

Po tym co prezentuje NVIDIA chyba nikt nie ma już wątpliwości, że producent GeForce'ów zdecydowanie zawyżył numerację kart graficznych z najnowszej generacji RTX 4000. W końcu jeszcze kilka lat temu nikt nie wpadłby na pomysł stworzenia układu takiego jak RTX 4080 12 GB, który dopiero po wielu protestach został wydany jako RTX 4070 Ti. Co więcej, przecieki dotyczące następnych modeli z serii także nie napawają optymizmem - wygląda na to, że nowe układy z niższych półek tylko nieznacznie pokonają poprzedników.

Niestety, wiarygodności niniejszym doniesieniom wcale nie dodaje fakt, że na liście GIGABYTE'a znajduje się nawet RTX 4080 12 GB, który został przecież anulowany już dawno temu. Możliwe więc, że zestawienie powstawało dawno temu, gdy nikt jeszcze nie wiedział, jak będzie prezentować się linia GeForce'ów RTX 4000.

Na podstawie dotychczasowych doniesień wnioskujemy, że kolejną kartą graficzną NVIDII będzie GeForce RTX 4070. Jej specyfikacja jest już właściwie znana. Spodziewamy się rdzenia AD104 z 5888 jednostkami CUDA, a także 12 GB pamięci GDDR6X na pokładzie. Jak jednak pokazuje strona firmy GIGABYTE dotycząca przyznawania darmowych gier po zakupie karty, w drodze mogą być aż trzy wersje pamięciowe RTX-a 4070. Poza modelem 12 GB światło dzienne mają ujrzeć też układy z 10 i 16 GB VRAM. Lista interesujących nas modeli wygląda następująco:



GeForce RTX 4070 AORUS Master 12 GB (GV-N4070AORUS M-12GD)

GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12 GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)

GeForce RTX 4070 GAMING OC 10 GB (GV-N4070GAMING OC-10GD)

GeForce RTX 4070 GAMING OC 12 GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)

GeForce RTX 4070 GAMING OC 16 GB (GV-N4070GAMING OC-16GD)

Dotychczas temat różnych wersji GeForce'a RTX 4070 w zasadzie nie istniał, aczkolwiek modele z 10, 12 i 16 GB VRAM mogą tłumaczyć istnienie różnych wariantów płyty PG141, w tym SKU343/344/345. Pojawienie się tej karty graficznej w różnych wersjach pamięciowych byłoby raczej dobrą wiadomością dla graczy - każdy mógłby wybrać wariant idealny dla siebie, jednak wiarygodności niniejszym doniesieniom niestety wcale nie dodaje fakt, że na liście GIGABYTE'a znajduje się nawet RTX 4080 12 GB, który został anulowany. Możliwe więc, że zestawienie powstawało dawno temu, gdy nikt jeszcze nie wiedział, jak będzie prezentować się linia GeForce'ów RTX 4000. Warto podejść do niniejszych doniesień z odpowiednim dystansem i poczekać na kolejne doniesienia w tej sprawie.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld ? Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² ? Bloki SM 128 76 60 46 34 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 4352 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 200 W 160 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł ? ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. Kwiecień 2023 r. ?

