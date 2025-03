NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti z 22 GB VRAM pojawił się na jednym z portali aukcyjnych. Sprawa ma związek z boomem na AI

Boom w danym segmencie rynku zazwyczaj skutkuje niedoborem ściśle powiązanych z nim produktów. Tak było chociażby w przypadku kart graficznych w okresie wzmożonej popularności kryptowalut. Ze zbliżonym mechanizmem mamy do czynienia obecnie na rynku sztucznej inteligencji, choć dotyczy to głównie klientów biznesowych. Są osoby, które chcą jednak wykorzystać trend. Na portalu aukcyjnym pojawiła się niezwykła odmiana GeForce RTX 2080 Ti.

Na jednym z portali aukcyjnych można znaleźć ofertę sprzedaży GeForce RTX 2080 Ti w wariancie z 22 GB VRAM. Jest to zmodyfikowana wersja układu, przygotowana z myślą o obliczeniach AI.

Specjalna wersja karty, dostępna na portalu eBay, to bezpośredni efekt boomu na AI. Oczywiście układ nie był nigdy dostępny w wersji z 22 GB VRAM. Pierwotnie omawiany model posiadał zaledwie 11 GB pamięci. Mamy zatem tutaj do czynienia z modyfikacją przygotowaną specjalnie pod kątem zastosowań powiązanych ze sztuczną inteligencją. W takich przypadkach niezbędna jest bowiem zazwyczaj duża ilość VRAM. Można zatem mówić o pewnego rodzaju odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynkowe, która skierowana jest przede wszystkim do mniej zamożnych klientów. Za projektem stoi grupa kalifornijskich moderów, którzy w przeszłości opracowywali już podobne konstrukcje.

Karta jest przygotowywana na zamówienie. To oznacza, że dopiero po opłaceniu wymaganej kwoty przeprowadzane są odpowiednie modyfikacje. Sprzedawca deklaruje, że przed wysłaniem układ jest dokładnie testowany, żeby zminimalizować ryzyko dostarczenia niewłaściwie działającego produktu. Całość funkcjonuje ponoć bez żadnych problemów ze standardowymi sterownikami NVIDII. Bazą dla projektu jest karta graficzna MSI GeForce RTX 2080 Ti AERO z turbinowym chłodzeniem i, jak twierdzą jego autorzy, jest to dużo tańsza alternatywa dla GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 4090. Zmodyfikowany układ przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów oraz startupów zajmujących się AI. Standardowo trzeba za niego zapłacić 499 dolarów.

