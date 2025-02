MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT - jedna z ciekawszych, niereferencyjnych kart doczekała się finalnej specyfikacji

Podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma NVIDIA ujawniła trzy nowe karty graficzne: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4080 SUPER. Dwa pierwsze modele już trafiły do sprzedaży, a za kilka dni do tego grona dołączy również ostatni z wymienionych układów. W trakcie wspomnianych targów, pokazano także szereg niereferencyjnych wariantów od partnerów NVIDII. Jedną z ciekawiej prezentujących się kart był MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT. W trakcie wydarzenia nie ogłoszono jednak finalnej specyfikacji, jednocześnie obiecano nam, że dokładne parametry zostaną ujawnione jeszcze przed rynkowym debiutem GeForce RTX 4080 SUPER.

MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT charakteryzuje się dość stonowanym wyglądem, nieco przypominającym modele Founders Edition od NVIDII. Chłodzenie oparto m.in. na dwóch wentylatorach (które notabene zostały opatentowane przez tajwańską firmę), które umieszczono po obu stronach karty. Jeden z wentylatorów odpowiada za wsysanie chłodnego powietrza do wnętrza, a drugi za wypychanie ciepłego strumienia powietrza z karty. Sam model EXPERT ma całkiem spore rozmiary i niemało też waży - waga to 1,9 kg, natomiast wymiary to odpowiednio 336 x 142 x 78 mm.

MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT otrzyma dwa tryby BIOS - Gaming oraz Silent. W obu przypadkach taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost wynosi 2610 MHz, jest zatem o 60 MHz wyższe w porównaniu do oficjalnej specyfikacji NVIDII (2550 MHz). Parametr ten można jeszcze nieco podkręcić poprzez wybór w aplikacji MSI Center trybu Extreme Performance. Wówczas taktowanie zostanie podbite do 2625 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi 320 W, natomiast zasilacz powinien mieć moc 850 W (choć jako minimum podaje się 750 W). Cena karty MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT nadal pozostaje nieznana.

