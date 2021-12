NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 oraz GeForce MX550 - zaskakująca prezentacja kart graficznych dla laptopów

Kilka dni temu informowaliśmy o karcie graficznej NVIDIA GeForce MX550, której częściowa specyfikacja pojawiła się w bazie programu GeekBench. Sugerowało to, że NVIDIA przygotowuje się do prezentacji kolejnej karty graficznej z segmentu entry-level dla laptopów. Takie działania nie byłyby niczym zaskakującym, bowiem już za 3 tygodnie AMD zaprezentuje kolejną generację mobilnych procesorów Rembrandt, z dużo mocniejszymi układami graficznymi, opartymi na architekturze RDNA 2. Producent wyjątkowo wykazał się zaskakującą decyzją, bowiem dzisiaj bez żadnych zapowiedzi ujawniono kolejne karty graficzne dla laptopów, które mają należeć do segmentu entry-level. Oprócz GeForce MX550, ujawniono bowiem także GeForce MX570 oraz... GeForce RTX 2050.

NVIDIA zapowiedziała nowe karty graficzne dla laptopów: GeForce RTX 2050 (Turing) oraz GeForce MX550 i GeForce MX570 (Ampere?).

NVIDIA zaprezentowała dzisiaj 3 karty graficzne, choć jednocześnie o dwóch z nich powiedziano zaskakująco mało. Najmocniejszą z trzech pokazanych dzisiaj kart będzie GeForce RTX 2050, oparty na architekturze Ampere. Jego specyfikacja również jest zaskoczeniem, bowiem oparty został na rdzeniu GA107 (nazewnictwo jeszcze bardziej będzie zatem wprowadzać w błąd, sugerując że jest to poprzednia generacja Turing). Jednocześnie jednak GeForce RTX 2050 posiada tylko 4 GB pamięci GDDR6 (do 14 Gbps) na 64-bitowej magistrali. Przełoży się to na przepustowość do 112 GB/s. Dla porównania GeForce RTX 3050 Laptop GPU posiada również 4 GB VRAM, ale na 128-bitowej szynie. TGP karty będzie wynosić od 30 do 45 W, więc docelowo pojawią się ponownie różne warianty GPU.

Większą zagadką pozostają natomiast karty GeForce MX550 oraz GeForce MX570. Producent nie ujawnił szczegółów specyfikacji, prócz tego, że obie karty korzystają z pamięci GDDR6. W przypadku GeForce MX550 mowa o wydajniejszej wersji GeForce MX450 z większą liczbą rdzeni CUDA oraz szybszymi pamięciami GDDR6. Z kolei przy GeForce MX570 możemy przeczytać, że jest to zdecydowanie najwydajniejszy model "MX" dla laptopów, z bardziej efektywnymi energetycznie rdzeniami CUDA oraz szybszymi pamięciami GDDR6. Skontaktowaliśmy się już z polskim przedstawicielem firmy NVIDIA i otrzymaliśmy potwierdzenie, że karta GeForce MX550 bazuje na rdzeniu Turing TU117, natomiast GeForce MX570 jest oparty na architekturze Ampere (rdzeń graficzny GA107). Laptopy z nowymi-starymi kartami pojawią się wiosną 2022.

