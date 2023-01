NVIDIA Eye Contact - dzięki SI utrzymamy kontakt wzrokowy z rozmówcą, nawet gdy nie patrzymy w kamerkę

Jeśli sporo czasu spędzacie rozmawiając przez kamerkę internetową (czy to biznesowo, czy też w formie rozrywkowej) to z pewnością doświadczyliście przynajmniej jednej denerwującej rzeczy. Chodzi mianowicie o to, że rozmawiając z kimś przez sieć nie patrzycie wprost w kamerkę, a w monitor na Waszego rozmówcę, przez co ów rozmówca nie może utrzymać z Wami kontaktu wzrokowego, tak jak gdyby miało to miejsce w rozmowie na żywo. Nie martwcie się jednak, bowiem NVIDIA już się tym "problemem" zajęła!

Symulowanie patrzenia w kamerę jest już możliwe dzięki algorytmom SI wykorzystanym w oprogramowaniu NVIDIA Broadcast. Nie będzie jednak zaskoczeniem, gdy wkrótce opcja ta trafi także do bardziej popularnych programów jak Zoom czy Teams.

Oprogramowanie NVIDIA Broadcast otrzymało właśnie aktualizację, w której znalazła się opcja Eye Contact. Choć jest to rozwiązanie wciąż w fazie beta, to już teraz całkiem nieźle radzi sobie z symulowaniem kierunku patrzenia naszych oczu. W komunikacie prasowym możemy przeczytać, że funkcja powstała głównie z myślą o twórcach treści wideo, którzy dzięki temu nie będą musieli patrzyć prosto w kamerę (bo ani to wygodne, a w dodatku stresujące).

Na koniec warto doprecyzować, że Eye Contact nie tylko dopasowuje pozycję oczu tak, aby pasowały do lokalizacji kamery, ale dba oczywiście również o to, by symulowane gałki oczne były takiego samego koloru, jak te prawdziwe. Na ten moment próbki możliwości tego rozwiązania nie są w stu procentach zadowalające (czasami ruchy oczu wyglądają po prostu mało naturalnie), ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z wersją beta i wkrótce powinno być już tylko lepiej.

Źródło: NVIDIA