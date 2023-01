Serwerowe procesory Intel Sapphire Rapids zasilą stacje NVIDIA DGX H100, wyposażone w akceleratory graficzne Hopper

Jesteśmy już po oficjalnej prezentacji serwerowych procesorów Intel Xeon Scalable Gen.4 w postaci rodziny Sapphire Rapids. Zapowiadane wiele miesięcy temu serwerowe procesory zostały zapowiedziane po kilku opóźnieniach na przestrzeni całego 2022 roku. Nowe jednostki, oparte na architekturze Golden Cove, zostaną wyposażone w maksymalnie 60 rdzeni P-Core z obsługą 120 wątków jednocześnie. Jednym z klientów, którzy zdecydowali się na wybór propozycji Intela jest NVIDIA.

W ubiegłym roku NVIDIA zapowiedziała nową generację stacji DGX H100 do obliczeń związanych z AI. Teraz potwierdzono, że akceleratory graficzne Hopper będą działały wspólnie z procesorami Intel Sapphire Rapids.

NVIDIA już w ubiegłym roku zapowiedziała nowej generacji akcelerator graficzny Hopper H100, a także stacje obliczeniowe DGX H100, ukierunkowane przede wszystkim na obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Już w ubiegłym roku przedsiębiorstwa wskazywały, że do stacji DGX nowej generacji wykorzystane zostaną układy Xeon 4.generacji. Teraz obydwie firmy ponownie potwierdziły, że akceleratory graficzne H100 będą współpracowały z serwerowymi procesorami Intel Sapphire Rapids. Stacje obliczeniowe DGX H100 mają oferować nawet 25-krotne przyspieszenie w wykonywaniu zadań związanych z AI w przeciwieństwie do serwerów opartych wyłącznie na procesorach. To z kolei ma wpływać na bardzo wysoki współczynnik perf/wat.

Efektywność energetyczna serwerów DGX H100 ma wzrosnąć 3,5-krotnie w porównaniu do poprzedniej generacji, w której wykorzystano akceleratory Ampere A100. Tak wysoki wskaźnik ma być widoczny przede wszystkim w zadaniach opartych na szkoleniu oraz wnioskowaniu AI. W każdej stacji obliczeniowej DGX H100 znajdziemy osiem akceleratorów graficznych NVIDIA H100, dziesięć sieciowych adapterów NVIDIA ConnectX-7 oraz dwa serwerowe procesory Intel Sapphire Rapids. Stacje te mogą również później być łączone w większe superkomputery - NVIDIA DGX SuperPOD, oferujące moc obliczeniową przekraczającą poziom 1 EXAFLOPS-a.

