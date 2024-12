NVIDIA dostarczy w 2023 roku na rynek pół miliona układów H100. Które firmy zrobiły największe zakupy?

Przychody NVIDII z segmentu centrów danych, obejmującego przede wszystkim rozwiązania dedykowane AI, stale rosną. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 było to 14,51 mld dolarów. Żaden inny dział nawet nie zbliżył się do tego wyniku. Jedna z firm analitycznych szacuje, że NVIDIA dostarczy w 2023 roku blisko pół miliona akceleratorów H100. Ciekawe są także dane prezentujące, kto konkretnie te GPU zakupił. Okazuje się, że dominują tutaj dwie spółki.

Wśród firm, które otrzymają w 2023 roku najwięcej układów NVIDIA H100 są Meta i Microsoft. Na dalszych pozycjach znajdują się Google, Amazon, Oracle czy Tencent. Wartość rynku rozwiązań serwerowych będzie stale rosła.

Popyt na układy NVIDII do obsługi sztucznej inteligencji stale rośnie. Zainteresowane podmioty muszą ustawiać się w długie kolejki. Jak twierdzi firma analityczna Omdia, aktualnie na realizację zamówień na serwery z GPU A100 i H100 trzeba czekać nawet 52 tygodnie. Spośród 500 tys. układów H100, które będą dostarczone w 2023 roku na rynek, po około 150 tys. otrzymają firmy Meta oraz Microsoft. Drugi z wymienionych podmiotów jest aktualnie jednym z liderów w dziedzinie praktycznego wdrażania technologii wykorzystujących AI. Meta ma zaś bardzo rozległe aspiracje w tej kwestii. Znacznie mniej układów NVIDII (po około 50 tys.) trafi do Google, Amazona, Oracle i Tencenta (który musi mierzyć się z amerykańskimi sankcjami).

Należy także zwrócić uwagę na prognozowaną dynamikę wzrostu ogólnych przychodów z rynku rozwiązań serwerowych. O ile w bieżącym roku jest to nieco ponad 110 mld dolarów, to Omdia szacuje, że w 2027 roku osiągnięty zostanie poziom 195 mld USD. Wzrost ten będzie napędzany przede wszystkim przez serwery skrojone pod konkretne zastosowania i aplikacje (choćby serwery transkodujące wideo w przypadku Google). Stały wzrost wartości rynku nie oznacza jednak, że w dalszej perspektywie czasowej przychody NVIDII z działu centrów danych także będą stale rosły. Wiele podmiotów, które kupują aktualnie układy A100 i H100 pracuje także nad swoimi własnymi rozwiązaniami do obsługi AI. W przyszłości zastąpią one zatem sprzęt firmy z Santa Clara przynajmniej w części zastosowań.

