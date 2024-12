NVIDIA B200 może charakteryzować się olbrzymim poborem mocy. Firma Dell już przygotowuje się na taki scenariusz

Układ NVIDIA H100 okazał się dla amerykańskiej firmy wielkim sukcesem. W drugim kwartale bieżącego roku na rynku zadebiutuje jego ulepszona wersja, czyli H200. NVIDIA planuje wypuścić wkrótce także pierwsze akceleratory z rodziny Blackwell, czyli B100. Rok 2025 ma należeć z kolei już do układów B200. Przedstawiciel firmy Dell podzielił się niezwykle ciekawymi informacjami na temat spodziewanego poboru mocy ostatnich z wymienionych GPU.

Jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela firmy Dell, w przyszłym roku na rynku zadebiutują akceleratory NVIDIA B200. Należy przygotować się na pobór mocy sięgający pod obciążeniem 1000 W.

Pobór mocy układów H100 nie jest niski. W wariancie SXM wynosi on pod pełnym obciążeniem około 700 W. Warto jednak pamiętać, że w przypadku olbrzymich centrów danych wartość ta nie ma aż tak dużego znaczenia, dopóki istnieje możliwość efektywnego chłodzenia całości sprzętu. Wiele wskazuje na to, że pobór mocy w przypadku topowych akceleratorów dedykowanych obsłudze AI będzie w przyszłości nieustannie rósł. Jeff Clarke, dyrektor operacyjny i wiceprezes firmy Dell, stwierdził, że pobór mocy pojedynczego układu B200 wyniesie aż 1000 W.

Jak argumentuje Clarke, zespoły inżynieryjne firmy są gotowe na takie parametry nowych GPU. Co ciekawe, do zapewnienia odpowiednich temperatur pracy tych akceleratorów nie będzie raczej wykorzystywane chłodzenie cieczą, a przynajmniej nie w sposób bezpośredni. Wypowiedź przedstawiciela Della potwierdza także, że układy B200 rzeczywiście trafią na rynek. NVIDIA jak dotąd nie zapowiedziała ich bowiem oficjalnie. Można jednak oczekiwać, że zaoferują one poziom wydajności, który uzasadni tak wysoki pobór mocy. Spodziewane jest, że B100 będzie około dwukrotnie szybszy w zadaniach powiązanych z AI niż H200. W przypadku B200 rezultaty te będą z pewnością jeszcze lepsze.

Źródło: VideoCardz