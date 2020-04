Nowy Apple iPhone SE 2 w teście baterii pokonuje iPhone 8

Apple iPhone SE 2 jest bez wątpienia urządzeniem ciekawym, natomiast wiele osób uważa niektóre jego cechy za nieodpowiednie dla sprzętu zaprezentowanego w 2020 roku. Faktycznie, stosunkowo niewielki ekran o przekątnej 4,7-cala może nie być wystarczający do wygodnej obsługi podczas wielogodzinnych sesji z urządzeniem. Drażnić mogą również szerokie ramki ekranowe, których nie sposób nie dostrzec. Ostatnią, mocno negowaną cechą nowego Apple iPhone'a SE jest akumulator. Okazuje się, że jego pojemność to zaledwie 1821 mAh, czyli tyle samo co w iPhonie 8. Mimo to, nowy SE działa od niego znacznie dłużej. Wiemy też, jak wspomniany model wypada na tle poprzedników.

Wynik czasu pracy nowego smartfona Apple iPhone SE okazuje się dłuższy niż modelu iPhone 8, lecz krótszy niż w iPhone'ach 11 i XR. W sieci pojawił się miarodajny test.

Brandon Butch, znany YouTuber mogący pochwalić się 458 tys. subskrypcji i który od dawna raczy widzów interesującymi materiałami, opublikował film, w którym porównuje nowego Apple iPhone'a SE ze starszymi smartfonami z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Zestawiono go bowiem z iPhone'ami SE, 6S, 7, 8, XR oraz 11. W ramach testu Brandon uruchamiał pełnoekranowe filmy z YouTube'a, nagrywał wideo wbudowaną w smartfony kamerą, grał w gry mobilne, przeglądał sieć oraz przeprowadzał próby za pomocą benchmarku. Pierwszym urządzeniem, które musiał ustąpić, był Apple iPhone 6S, czemu trudno się dziwić. Sprzęt nie był w tym względzie specjalnie sprawny.

Kolejny poddał się Apple iPhone 7 oraz Apple iPhone SE pierwszej generacji. Zaraz po nich odpuścił iPhone 8 i dopiero teraz przyszła pora na nowego Apple iPhone'a SE. Sprzęt nie dał rady z Apple iPhone'ami 11 oraz XR. Wyniki nie są szczególnym zaskoczeniem. Modele 11 i XR mają sporo mocniejsze akumulatory. Dziwić może natomiast to, że nowy Apple iPhone SE wygrał o ponad godzinę z iPhonem 8. Tutaj należą się małe wyjaśnienia. Mimo tego samego ogniwa, w nowszym modelu pojawił się procesor Apple A13, który jest, a jakże, bardziej energooszczędny. Tak czy inaczej, czas pracy tytułowego smartfona nie wypada źle na tle poprzedników.

Źródło: Brandon Butch