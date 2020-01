Test ASUS Zenbook 14 Pro Duo - wydajny sprzęt z dwoma ekranami

ASUS obecnie jest jednym z pionierów jeśli chodzi o produkcję notebooków z dwoma ekranami. Wszystko zaczęło się od modelu Zenbook Pro UX580, który jako pierwszy w touchpadzie miał zintegrowany dodatkowy ekran nazwany ScreenPadem. W ubiegłym roku część modeli VivoBook oraz Zenbook UX434 także dostała drugą generację ScreenPadów, które miały nieco wyższą rozdzielczość oraz były bardziej dopracowane. W ubiegłym roku także ASUS poszedł o krok dalej i zaprezentował modele Zenbook Pro Duo w rozmiarach 14,1" oraz 15,6". Te urządzenia charakteryzują się również obecnością dwóch ekranów, aczkolwiek dodatkowy panel nie jest zintegrowany z touchpadem. Zamiast tego zmieniono położenie klawiatury, natomiast całą wolną przestrzeń nad klawiaturą wykorzystano do stworzenia drugiego ekranu o nazwie ScreenPad Plus, który w rzeczywistości powiększa obszar roboczy z głównej matrycy. W przypadku 15,6" laptopa jest to połączenie OLED+LCD, podczas gdy 14,1" model ma dwa ekrany LCD.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14 Pro Duo (Zenbook UX481) to unikalny na tle innych urządzeń notebook, który został wyposażony w dwa ekrany. W najnowszym urządzeniu jednak nie dostajemy powtórki z modeli Zenbook UX580 Pro lub OMEN by HP X 2S z 2018 roku, które posiadają relatywnie małe matryce o przekątnej 5,5". Tym razem producent postanowił całkowicie przebudować swój ubiegłoroczny projekt, wstawiając do niego dodatkową matrycę ScreenPad Plus. Drugi panel (IPS ściślej mówiąc) zajmuje całą szerokość palmrestu, ale umieszczony został nad klawiaturą. Ta z kolei została przemieszczona na sam przód urządzenia, podobnie jak choćby z gamingowych modelach Zephyrus S. W przeciwieństwie do 15-calowej wersji, w której połączono matryce OLED oraz LCD, 14-calowy wariant ma dwa ekrany LCD. Przyczyna tego jest bardzo prosta - po prostu obecnie nie ma matryc o takiej przekątnej wykonanej w technologii OLED. Z jednej strony więc główny ekran ma gorsze parametry niż 15-calowy Zenbook Pro Duo. Z drugiej jednak podczas użytkowania nie zauważymy różnic pomiędzy głównym i dodatkowym ekranem.

ASUS Zenbook 14 Pro Duo (UX481) to zupełnie nowy projekt, który wykorzystuje dwa ekrany LCD umieszczone jeden pod drugim. To pierwsza 14-calowa konstrukcja wykorzystująca takie rozwiązanie.

Notebook posiada wewnątrz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX250. Kartę wyposażono w 2048 MB pamięci VRAM GDDR5 na magistrali 64-bitowej. Daje to przepustowość na poziomie 48,1 GB/s. Rdzeń GP108 posiada 384 procesory CUDA, 32 jednostki teksturujące oraz 16 renderujących. Taktowanie karty w trybie bazowym wynosi zaledwie 937 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 3.0 wzrasta do 1038 MHz. Mamy więc do czynienia z przyciętą wersją MX250 o identyfikatorze "1D52". W zasadzie specyfikacja karty jest bliźniaczo podobna do obciętej wersji GeForce MX150. Współczynnik TDP układu graficznego NVIDIA GeForce MX250 wynosi 10W. Taktowanie pamięci GDDR5 zastosowanych w GeForce MX250 efektywnie sięga wartości 6008 MHz. Jego moc pozwala na w miarę komfortową grę w mniej wymagające tytuły w rozdzielczości HD.

Konfiguracja ASUS Zenbook 14 Pro Duo (UX481):



Procesor Intel Core i7-10510U (1,8 GHz - 4,9 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR3 2133 MHz

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Karta graficzna NVIDIA GeForce MX250 2 GB VRAM GDDR5

Matryca 14,1" / matowa IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dotykowy ekran ScreenPad / IPS 12,6" / rozdzielczość 2160x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung PM981 M.2 / 1 TB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 1903 (May Update)

ASUS Zenbook 14 Pro Duo został wyposażony w najnowszy, 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i7-10510U, należący do rodziny Intel Comet Lake-U i będący częścią dziesiątej generacji procesorów. Omawiana jednostka charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 1,8 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do wartości maksymalnie 4,9 GHz. Działanie Turbo jest więc poprawione w porównaniu do starszych układów Kaby Lake Refresh oraz Whiskey Lake-U i to właściwie główna zmiana omawianego układu w porównaniu do poprzedników. Jako że mamy do czynienia z energooszczędnym układem wykonanym w 14 nm procesie technologicznym oczywistym jest, że będzie pobierał raczej niewiele mocy. Tak też jest w istocie, ponieważ TDP modelu Intel Core i7-10510U ustalone zostało na poziomie 15W. Procesor zastosowany w testowanym urządzeniu hybrydowym jest przylutowany do złącza BGA, tak więc nie ma możliwości jego wymiany. Ponadto zablokowany BIOS uniemożliwia jakiekolwiek próby OC. Jesteśmy zdani wyłącznie na działanie trybu Turbo Boost 2.0.