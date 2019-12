Hyperbook NH5 - test laptopa z kartą NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Firma Hyperbook na polskim rynku jest całkiem dobrze znana, ponadto sami od czasu do czasu testujemy różne notebooki, które są przygotowywane w tej polskiej firmie. Kilka miesięcy temu szerokim echem obiła się informacja o wprowadzeniu do sprzedaży specjalnej wersji modelu SL504 z ekranem OLED Samsunga na pokładzie. My dzisiaj jednak skupimy się na znacznie tańszej propozycji, która jednak również bez większego problemu powinna sobie poradzić w grach komputerowych. Mowa o podstawowym modelu Hyperbook NH5, który posiada na pokładzie nie tylko 6-rdzeniowy procesor, ale także układ graficzny NVIDII z serii GeForce GTX 16. Dodając do tego fabrycznie nałożoną pastę, 16 GB RAM i 1 TB dysk SSD powinniśmy otrzymać naprawdę solidny zestaw dla graczy.

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook w swojej ofercie ma obecnie dwa bliźniaczo do siebie podobne modele laptopów, kryjące się pod nazwami Hyperbook NH5 oraz Hyperbook NH7. Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest ekran - testowany dzisiaj model ma matrycę o przekątnej 15,6", z kolei NH7 jest większym modelem z panelem o przekątnej 17,3". Pod względem specyfikacji dominują już identyczne podzespoły - procesory Intel Core 9 generacji Coffee Lake-H Refresh oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 16xx lub opcjonalnie GeForce RTX 2060. Model, który przyjechał do redakcji został wyposażony w procesor Intel Core i7-9750H oraz kartę NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Cena wynosi niecałe 6000 złotych, co jest dość wysoką kwotą, jednak w środku znajdziemy lepsze pamięci RAM DDR4 2666 MHz z opóźnieniami CL16 oraz nośnik Samsung 970 EVO Plus o pojemności 1 TB.

Hyperbook NH15 to prosty pod względem wizualnym laptop, który dzięki obecności układów Core i7-9750H oraz GeForce GTX 1660 Ti poradzi sobie z większością gier na akceptowalnych ustawieniach graficznych.

Notebook wyposażony został w najnowszy układ graficzny NVIDII należący do architektury Turing. Karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 6,6 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie mniejszej (w porównaniu do kart GeForce RTX) powierzchni wynoszącej 284 mm². Znacznie mniejszy rozmiar rdzenia wiąże się z usunięciem rdzeni Tensor oraz RT, toteż układ choć teoretycznie pozwala na aktywację Ray Tracingu (choć z opłakanym dla wydajności skutkiem) to ma całkowicie zablokowaną możliwość uruchomienia DLSS. Bazowe taktowanie zastosowanej karty NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ustalone zostało na poziomie 1435 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1570 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 80W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 6144 MB pamięci VRAM typu GDDR6 firmy Samsung na magistrali 192-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 12000 MHz (12 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 288 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU116 posiada 48 jednostki renderujące (ROP), 96 jednostek teksturujących (TMU) oraz 1536 rdzeni CUDA.

Konfiguracja laptopa Hyperbook NH5:



Procesor Intel Core i7-9750H (2,6 - 4,5 GHz)

2x 8 GB RAM DDR4 2666 MHz CL16

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 630

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6

Ekran 15,6" / 1920x1080 pikseli / IPS 60 Hz / matowy

Dysk SSD 1 TB / Samsung 970 EVO Plus / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1903 (May Update)

Sercem testowanego laptopa został sześciordzeniowy Intel Core i7-9750H, którego oficjalna prezentacja miała miejsce w maju 2019 roku. Jest to przedstawiciel serii Coffee Lake-H Refresh, którą wyprodukowano w ulepszonym 14-nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się bazowym taktowaniem wynoszącym 2,6 GHz z możliwością podbicia częstotliwości w trybie Turbo Boost 2.0 do poziomu 4,5 GHz. Warto dodać, że maksymalne taktowanie dla wszystkich obciążonych rdzeni wynosi 4,0 GHz. TDP układu wynosi w Acerze Helios 300 45W, z możliwością automatycznego podniesienia do 56W przy obciążeniu trwającym do 28 sekund. Oprócz zwiększenia ilości rdzeni oraz wątków, procesor otrzymał większą ilość pamięci cache L3 (12 MB w porównaniu do 9 MB dla Core i7-8750H), a także wykorzystuje technologię Intel Hyper-Threading, dzięki czemu obsługuje maksymalnie 12 wątków. CPU ma zablokowany mnożnik, toteż nie ma możliwości dalszego podnoszenia wydajności poprzez OC.