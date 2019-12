HP Pavilion Gaming - test laptopa z Ryzen 5 3550H i GeForce GTX 1650

W pierwszym kwartale tego roku firma HP odświeżyła swoje dwie gamingowe serie laptopów - pierwsza to flagowy OMEN by HP 15 oraz OMEN by HP 17, gdzie przedstawiciel tej drugiej serii z RTX 2070 został już przetestowany na łamach PurePC. Druga rodzina laptopów, która doczekała się odświeżenia to HP Pavilion Gaming 15 oraz 17 - nieco zmieniono nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również usprawniono działanie układu chłodzenia, co wyszło urządzeniom na plus (starsze wersje delikatnie mówiąc nie błyszczały pod tym względem, o czym także mogliście przeczytać w ramach testów na PurePC). W sierpniu z kolei firma poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży nowych wersji laptopów Pavilion Gaming, które zostaną wyposażone w układy APU AMD Ryzen Mobile oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 16xx. Jak wypada takie połączenie w przypadku amerykańskiego producenta? Sprawdzamy to na przykładzie 15-calowej wersji wyposażonej w układ AMD Ryzen 5 3550H oraz kartę NVIDIA GeForce GTX 1650.

Autor: Damian Marusiak

HP Pavilion Gaming 15 (2018), czyli ubiegłoroczna wersja spisywała się fatalnie pod względem temperatur i był to jeden z gorszych modeli notebooków, jakie przyszło mi testować. Producent wziął sobie do serca krytyczne uwagi i tegoroczna wersja pod względem temperatur oferowała już zdecydowanie lepsze rezultaty. Tak przynajmniej można było wywnioskować po zagranicznych recenzjach. W końcu także dostałem w swoje ręce tegoroczny model HP Pavilion Gaming 15, wyposażony w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ AMD Ryzen 5 3550H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650. HP jest więc kolejnym producentem, po firmie ASUS, który zdecydował się na wprowadzenie do sprzedaży laptopów bazujących na układach AMD.

Tegoroczny HP Pavilion Gaming 15 został mocno usprawniony pod względem działania układu chłodzenia. Sprawdźmy końcowe rezultaty na przykładzie wersji bazującej na procesorze AMD Ryzen 5 3550H oraz karcie NVIDIA GeForce GTX 1650. Atutem zestawu będzie także korzystna cena, którą znacząco można dodatkowo obniżyć dzięki trwającej akcji promocyjnej HP.

Laptop wyposażony został w najnowszy układ graficzny NVIDII należący do architektury Turing. Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 4,7 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie mniejszej (w porównaniu do kart GeForce RTX) powierzchni wynoszącej 200 mm². Znacznie mniejszy rozmiar rdzenia wiąże się z usunięciem rdzeni Tensor oraz RT, toteż układ choć teoretycznie pozwala na aktywację Ray Tracingu (choć z opłakanym dla wydajności skutkiem) to ma całkowicie zablokowaną możliwość uruchomienia DLSS. Bazowe taktowanie zastosowanej karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ustalone zostało na poziomie 1395 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1560 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 50W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 4096 MB pamięci VRAM typu GDDR5 firmy Hynix na magistrali 128-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 8000 MHz (8 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 128 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU117 posiada 32 jednostki renderujące (ROP), 48 jednostek teksturujących (TMU) oraz 1024 rdzeni CUDA.

Konfiguracja laptopa HP Pavilion Gaming 15 (2019):



Procesor AMD Ryzen 5 3550H (2,1 - 3,7 GHz)

8 GB RAM DDR4 2400 MHz CL17

Zintegrowany układ AMD Radeon Vega 8

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 GB GDDR5

Ekran 15,6" / 1920x1080 pikseli / IPS 144 Hz / matowy

Dysk SSD 512 GB / Intel SSDPEKNW512GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1903 (May Update)

Sercem urządzenia został układ APU AMD Ryzen 5 3550H, będący w rzeczywistości Ryzenem 5 3500U o podwyższonym do 35W TDP. AMD Ryzen 5 3550H to układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 8 o nieco podbitym taktowaniu rdzenia - z 1100 MHz do 1200 MHz. Bazowe taktowanie APU wynosi w tym wypadku 2,1 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 3,7 GHz. Choć nazewnictwo może sugerować wykorzystanie 7 nm procesu technologicznego oraz architektury Zen 2, w rzeczywistości APU Picasso to tylko ulepszona mikroarchitektura Zen+ wykonana w 12 nm procesie (czyli de facto nieco ulepszonym 14 nm procesie). Układ Ryzen 5 3550H ma zablokowany mnożnik, ponadto jest niewspierany przez aplikację Ryzen Master i nie można przeprowadzić na nim ani dodatkowego OC, ani procedury undervoltingu.