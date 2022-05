Misja prezent w x-komie zbliża się ku końcowi, zatem to ostatnie chwile, by kupić sprzęty w naprawdę niskich cenach. Tym bardziej, ze na sam koniec sklep zafundował nam aż 56% obniżki i wiele różnych idealnych (nie tylko) na prezent sprzętów. Sprawdźcie, jakie jeszcze okazje można upolować w x-komie w najbliższych dniach. A jeśli wciąż szukasz prezentu na Dzień dziecka, to dobrze się składa, bo x-kom na finał swojej promocji Misja prezent przygotował naprawdę wiele sprzętów i bardzo atrakcyjne rabaty. W obniżonych cenach znajdziecie laptopy, słuchawki, drukarki i wiele więcej artykułów, a obniżki wynoszą nawet do 56%.

Niższe ceny na monitory, laptopy, dyski SSD, drukarki, peryferia i sprzęt sieciowy. Rusza nowa promocja w sklepach x-kom.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: misja-prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 5 czerwca 2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu.

Tydzień Tendy w aplikacji x-kom

Kolejna promocja obejmuje urządzenia sieciowe firmy Tenda. Jeśli narzekasz na słaby zasięg w Twoim domu, z tymi urządzeniami możesz to łatwo zmienić. Tym bardziej, że teraz sprzęty te możesz zgarnąć w bardzo atrakcyjnych cenach. Pamiętaj, że z tej oferty skorzystasz tylko w aplikacji mobilnej x-komu. Promocja jest dostępna tylko w aplikacji x-kom. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tenda-app i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 30.05.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Outletowe okazje w sklepie al.to

Lubisz, kiedy trafiają Ci się atrakcyjne okazje? Od teraz masz szansę łapać je na okrągło. Dzięki outletowi w sklepie al.to możesz złapać wyjątkowe produkty w obniżonych cenach. Jak to zrobić? Wystarczy, że wejdziesz na stronę Outletu i wybierzesz kategorie, które interesują Cię najbardziej. Obniżone ceny znajdują się już na kartach produktów. Jak działa Outlet?

zyskujesz dokładne informacje o pochodzeniu urządzenia i jego stanie wizualnym

kupujesz sprawdzony i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych

otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym

Ochrona komputera za 1 gr przez 3 lata? Nowe rozwiązania w x-komie

Nie chcesz martwić się o dysk oraz dane znajdujące się na nim? Kup komputer x-kom Home&Office 100 lub 200, a możesz mieć naprawę zdalną i zachować dysk przy wymianie na nowy. Wybierając usługę on-site otrzymujesz trzyletnią ochronę dla Twojego sprzętu. Dzięki niej zyskujesz dostęp do specjalnej infolinii wsparcia technicznego, zdalną pomoc eksperta oraz możliwość naprawy na miejscu w ciągu 3 dni roboczych. Usługa keep your hard drive (KYHD) to dodatkowe, trzyletnie zabezpieczenie danych, które są zapisane na Twoim dysku.

