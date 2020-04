Nitro Concepts S250 - Fotele gamingowe z materiałowym obiciem

Stanowisko komputerowe to nie tylko sama maszyna, monitor oraz peryferia, ale również biurko i odpowiedni fotel. W ostatnich latach sporo firm zaczęło sprzedawać własne siedziska dedykowane graczom. Cechują się one zarówno bardziej agresywną, często zaczerpniętą ze sportowych aut stylistyką, jak i dodatkami w postaci odchylanego oparcia, regulowanych podłokietników, miejsca na kubek czy słuchawki, a nawet podświetleniem RGB LED lub aktywną wentylacją pod pupą. Niemiecka marka Nitro Concepts zaprezentowała właśnie swoją kolejną serię foteli, czyli S250. Charakteryzuje się ona stosunkowo niską ceną jak na produkt "gamingowy" oraz tekstylnym obiciem zamiast ekoskóry.

Nitro Concepts S250 wyceniono na 179 euro, czyli około 825 złotych. Fotel dostępny jest w czterech różnych wersjach kolorystycznych.

Nitro Concepts S250 to fotele o wysokości od 124 do 133 centymetrów, szerokości 73 centymetrów i głębokości 56 centymetrów przy wadze około 20 kilogramów. Mowa tutaj o stalowej ramie, wypełnieniu z zimnej, oddychającej pianki, materiałowym obiciu, podstawie z ABS i miękkich, cichych kółeczkach o średnicy 50 milimetrów. Siedzisko znajduje się na wysokości od 43 do 53 milimetrów i ma szerokość 47 centymetrów. Oparcie zaś jest wysokie na 56 centymetrów i szerokie na 51,5 centymetra na wysokości ramion, a odchyla się o 90° do 135°.

Podłokietniki w Nitro Concepts S250 mają szerokość 9 centymetrów, a ich wysokość może być regulowana w zakresie od 17 do 24 centymetrów oraz dodatkowo możemy je przesunąć do przodu lub tyłu o 2 centymetry. Opisywane dzisiaj fotele trafiły już do pierwszych europejskich sklepów, dostępne są w czterech różnych wersjach kolorystycznych - czarnej, czarno-czerwonej, czarno-niebieskiej oraz czarno-białej. Sugerowana cena to 179 euro, czyli około 825 złotych. To stosunkowo tanio jak na fotel gamingowy, gdzie te często kosztują ponad 1100 złotych, ale na rynku polskim dostępna jest już tańsza konkurencją z podobną funkcjonalnością czyli chociażby SPC Gear SR300F V2. Tym samym niemiecki produkt może nie mieć u nas łatwego startu.

Źródło: Nitro Concepts