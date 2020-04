Nintendo przyznaje: 160 tysięcy kont użytkowników zagrożonych

Aż 160 tysięcy kont graczy Nintendo mogło paść ofiarą nieautoryzowanego dostępu. Wszystko zaczęło się od coraz częściej pojawiających się doniesień dotyczących prób niepowołanego dostępu do profilów użytkowników. Problem występował w przypadku osób logujących się poprzez Nintendo Network. Big N przyznało, że faktycznie mogło dojść do wycieku danych osobowych graczy, dlatego też czasowo zablokowano dostępność logowania przy pomocy Nintendo Network ID. W związku z zaistniałą sytuacją firma wydała oficjalne oświadczenie, w którym nie tylko informuje o problemie, ale także radzi, jak uchronić się przed ewentualnym włamaniem. Co istotne znany producent konsoli podał do wiadomości, które dokładnie dane o użytkownikach mogły dostać się w ręce cyberprzestępców.

Problem nieautoryzowanego logowania przez niepowołane osoby dotyczy aż 160 tysięcy kont Nintendo. Oznacza to realne ryzyko ogromnego wycieku danych o użytkownikach usługi.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku media nieustannie informowały o włamaniach do placówek bankowych, kantorów oraz jubilerów. Od tego czasu wykrywalność sprawców tego typu przestępstw znacząco wzrosła i dziś mało kto ryzykuje dokonywanie rozboju. Jednakże coraz częściej czytamy i słyszymy o innym typie włamań, w których przedmiotem „kradzieży” są dane użytkowników przeróżnych usług. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku japońskiego producenta konsol. Nie jest to jednak pierwsze lepsze włamanie, którego ofiarą padły dane kilkunastu, kilkuset, czy nawet kilku tysięcy użytkowników. Zagrożone nieautoryzowanym dostępem było aż 160 tysięcy kont, co przyznało samo Nintendo.

Przede wszystkim należy zachować spokój, gdyż wśród danych, które mogły wpaść w niepowołane ręce, nie znajdują się informacje o kartach kredytowych podpiętych do konta. To uspokaja, choć jedynie częściowo. Okazuje się, że bezpieczne nie były dane takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj oraz adres e-mail. Hasła do kont zostały już zresetowane przez Nintendo, które zdecydowało się wcześniej na czasowe wyłączenie możliwości logowania przez Nintendo Network ID. Niemniej podmiot zaleca, aby w przyszłości użytkownicy korzystali dwuetapowej weryfikacji konta. To zwiększy bezpieczeństwo danych użytkowników.

Źródło: CNET, Nintendo, Unsplach