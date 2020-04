Nintendo Switch za 199 dolarów. To możliwe, jeśli zbudujesz go sam

Choć sprzedaż gier oraz sprzętu, na którym gramy nie wzrosła w ostatnich miesiącach jakoś szalenie, to podaż miała w kilku przypadkach problemy, by nadążyć za popytem. Wszystkiemu winien znów (nie inaczej) koronawirus. Ludzie siedzący w domach jak nigdy "rzucili" się na zakup m.in. konsolki przenośnej Nintendo Switch. Już w lutym otrzymaliśmy pierwsze sygnały, że Nintendo może mieć problemy z dostawami nowych modeli. Bardzo udana gra pt. Animal Crossing: New Horizons dodatkowo wzmogła tylko popyt na konsolkę, a co za tym idzie - przekuła zapotrzebowanie na wywindowanie cen urządzenia. Jeden ze sprzętowych modderów zniesmaczony tymi praktykami, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

Zainteresowanie konsolą Nintendo Switch w ostatnich miesiącach mocno wzrosło, co pociągnęło za sobą także wzrost jej ceny. Jeden z modderów zbudował więc własną konsolkę, wkładając w to sporo czasu, ale zdecydowanie mniej pieniędzy.

Modder nickiem Sarbaaz37 zobaczywszy aktualne ceny konsoli Nintendo Switch na eBay'u, które to wahały się wówczas od 450 do 600 dolarów zrezygnował z gotowego zakupu. A planował go ze względu właśnie na grę New Horizons, w którą grał u znajomego, i która mocno mu się spodobała. Cechując się technicznym zacięciem, Sarbaaz37 zaczął zastanawiać się, czy nie można samodzielnie (a zwłaszcza - po kosztach) zbudować Switcha. Ostatecznie się udało (inaczej nie byłoby tego newsa). Jak opisuje serwis SlashGear, modder przez miesiąc gromadził niezbędne części, aby ostatecznie złożyć działające urządzenie, odtwarzające gry ze Switcha.

Łączna liczba 22 części (których listę w oryginale wraz z ich fotografią zamieszczam poniżej), kosztowały moddera równo 199 dolarów. Ich sprowadzenie - jak pisze Sarbaaz37 - w większości przypadków było proste, gdyż były to części zamienne sprzedawane w regularnej sprzedaży (np. Joy Cons czy płyta główna z oryginalnym oprogramowaniem), ale nie obyło się też bez części trudniejszych w zdobyciu. Pełny przebieg budowy substytutu dla Nintendo Switcha znajdziecie w oficjalnym poradniku moddera - KLIK.

Źródło: Slashgear, Imgur