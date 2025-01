Nintendo idzie pod prąd obowiązującym trendom. Firma nie chce wykorzystywać sztucznej inteligencji do tworzenia gier

Sztuczna inteligencja w nadchodzących latach coraz śmielej będzie wkraczała do branży gier. Niektóre duże firmy już zapowiedziały jej wykorzystanie do tworzenia nowych produkcji. Wydaje się, że nie ma od tego odwrotu, ale z pewnością ciągle będą istniały studia, które po AI nie sięgną. Ku zaskoczeniu wielu jednym z takich podmiotów może być Nintendo. Prezes japońskiej firmy nie kwapi się do implementacji elementów sztucznej inteligencji.

Prezes Nintendo zapowiedział, że jego firma będzie w przyszłości stawiała na unikalne treści tworzone przez ludzi, a nie sztuczną inteligencję. W jego ocenie AI rodzi wątpliwości natury moralnej.

O tym, że deweloperzy gier i ich wydawcy coraz częściej będą sięgali po AI pisaliśmy kilkukrotnie. Taki ruch zapowiedziały już między innymi firmy Square Enix, Electronic Arts czy Ubisoft. Inne stanowisko prezentuje prezes Nintendo - Shuntaro Furukawa. W trakcie sesji Q&A z inwestorami poruszona została problematyka wykorzystania nowych technologii w branży gier. Furukawa zauważył, że kwestia sztucznej inteligencji rodzi wątpliwości na gruncie praw własności intelektualnej. Choć Nintendo jest w jego ocenie otwarte na postęp technologiczny, to ma nadzieję, że jego firma będzie dostarczała unikalne treści, które nie są produktem tworzonym wyłącznie przez technologię.

Choć w słowach Furukawy nie znajdziemy kategorycznego odrzucenia możliwości wykorzystania AI do tworzenia gier, to jest to wyraźna sugestia, że japońska firma nadal chciałaby bazować na oryginalnych treściach tworzonych przez ludzi. Wydaje się, że takie podejście wpisze się w jeden z dwóch nurtów, które będą dominować w przyszłości we wszelkich aktywnościach o charakterze artystycznym i twórczym. Jeden z nich zakładał będzie wykorzystanie AI na mniejszą lub większą skalę, w celu optymalizacji kosztów i sprawniejszego dostarczenia produktu na rynek. Drugi nurt odrzuci wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczyni z tego faktu zaletę w oczach swojej grupy odbiorców. Będziemy mieli tutaj do czynienia z podobnym mechanizmem, jak w przypadku ręcznie wykonywanych wyrobów, gdzie brak produkcji masowej przy użyciu maszyn nadaje produktom unikalną wartość. Być może zatem przynajmniej część gier Nintendo trafi w przyszłości do tego drugiego nurtu.

Źródło: Tom's Hardware