Konsola Nintendo Switch 2 oficjalnie potwierdzona. Gracze muszą się jednak uzbroić w cierpliwość...

W nadchodzących miesiącach możemy być świadkami premier kilku ciekawych konsol. Sporo mówi się o PlayStation 5 Pro, ale warto mieć na uwadze, że swoją ofertę prawdopodobnie odświeży również Microsoft - w końcu w sieci znaleźć można przecieki nt. Xboksa Series X bez fizycznego napędu na płyty. Zdecydowanie bardziej znaczącym wydarzeniem dla gamingowego świata będzie jednak pojawienie się wyczekiwanego Switcha 2 od Nintendo.

Firma Nintendo opublikowała właśnie post w serwisie X (Twitter), na który czekało wielu graczy. Bez zbędnego przedłużania, tak prezentuje się jego treść (po tłumaczeniu): "Tutaj Furukawa, prezes Nintendo. Jeszcze w tym roku finansowym zapowiemy następcę konsoli Nintendo. Minie już ponad dziewięć lat, odkąd ogłosiliśmy istnienie Nintendo Switch w marcu 2015 roku. W czerwcu zorganizujemy Nintendo Direct na temat oferty oprogramowania Nintendo Switch na drugą połowę 2024 r., ale należy pamiętać, że podczas tej prezentacji nie pojawi się żadna wzmianka o następcy Nintendo Switch".

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…