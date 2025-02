Nintendo dalej walczy z pozostałościami po Yuzu. Ponad 8000 klonów emulatora Nintendo Switch znika z GitHuba

Doczekaliśmy się kolejnej aktualizacji w sprawie walki Nintendo z emulatorem gier z konsoli Nintendo Switch o nazwie Yuzu. Mimo że oficjalnie przestał on istnieć z dniem zawarcia ugody pomiędzy jego twórcą (Tropic Haze) a Big N, to kopie Yuzu nadal występowały pod różnymi postaciami w internecie. Jednak firma nie miała zamiaru składać broni (co było do przewidzenia), więc nie tak dawno pozbawiła cyfrowego życia ponad 8,5 tys. klonów omawianego emulatora.

Dla osób, które do tej pory nie słyszały o emulatorze Yuzu, krótkie przypomnienie: na początku marca 2024 roku jego twórcy poszli na ugodę z Nintendo, w wyniku której musieli zapłacić firmie bardzo wysokie odszkodowanie (2,4 mln dolarów), a wszelkie oficjalne źródła oprogramowania miały zniknąć z internetu. Jednak dość oczywiste było to, że emulator pozostanie w internecie, ale odrodzi się pod inną postacią. Tak właśnie się stało, wszak w krótkim okresie niezależni twórcy ogłosili jego klon o nazwie Suyu (fonetyczna gra słów - ang. sue you). Nintendo zareagowało jednak równie szybko, ponieważ w dniu debiutu Suyu na platformie GitLab zostało wysłane odpowiednie zawiadomienie (DMCA), które spowodowało usunięcie repozytorium.

Oczywiście w międzyczasie powstało jeszcze wiele innych klonów Yuzu pod postacią skopiowanych repozytoriów w serwisie GitHub. To właśnie na nich Nintendo skupiło się w ostatnim czasie. Wspomniana platforma otrzymała stosowane zawiadomienie od Big N, które także opierało się na złamaniu ustawy DMCA. Jego głównym celem było usunięcie 8535 klonów Yuzu, które szkodziły firmie w taki sam sposób, jak oryginalne oprogramowanie. Serwis dość szybko podjął kroki, choć dał swoim użytkownikom trochę czasu, aby zdążyli wprowadzić zmiany w swoich repozytoriach, zanim zostały usunięte. Nintendo nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i można zakładać, że toczona właśnie walka będzie tylko przybierać na sile — szczególnie jeśli chodzi o aktualnie sprzedawaną konsolę Nintendo Switch.

Źródło: Games Industry, GitHub