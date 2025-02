Nintendo Switch coraz bliżej pobicia rekordu Sony PlayStation 2. Producent podzielił się wynikami sprzedaży konsoli

Przed debiutem przenośnej konsoli Nintendo Switch wielu graczy miało dość mieszane odczucia, a już z pewnością mało która osoba wróżyła sukces temu urządzeniu. Już na starcie wyróżniało się ono niecodzienną konstrukcją, która miała zrewolucjonizować rozgrywkę. Ostatecznie można mówić o małej rewolucji, gdyż do tej pory konsola sprzedaje się świetnie, a inni producenci wzorują się na tym rozwiązaniu. Wiemy już, jak wiele egzemplarzy sprzedano do tej pory.

Z nowych statystyk udostępnionych przez Nintendo wiemy, ile egzemplarzy konsoli Nintendo Switch już sprzedano. Okazuje się, że niebawem urządzenie może pobić rekord sprzedaży tego typu sprzętów na świecie.

Z raportu Nintendo, który udostępniono 6 lutego 2024 roku, wynika, że sprzedaż konsoli Nintendo Switch zmalała w roku fiskalnym 2024 (w porównaniu z poprzednim) o 34,9%, natomiast nadal mówimy tu o 3,40 mln sprzedanych egzemplarzy. Dużo lepiej wypada sprzedaż odświeżonej wersji Nintendo Switch OLED (8,17 vs 7,69 mln sztuk) oraz słabszego wariantu "Lite" (2,18 vs 2 mln sztuk). Warto jednak przejść do głównego wątku, a mianowicie łącznej liczby sprzedanych konsol w niemal całym 7-letnim okresie od premiery. Mówimy tu bowiem o 139,36 mln egzemplarzy. Obecnie w tym aspekcie nadal króluje konsola Sony PlayStation 2, której udało się sprzedać aż 158 mln sztuk. Tak więc do pobicia tego rekordu dużo nie brakuje.

Ogromne wrażenie robi także ilość sprzedanych gier, ponieważ mówimy tu o 1,2 mld kopii. Poniżej możemy zobaczyć, jak duża jest to wartość w porównaniu ze wszystkim konsolami od Nintendo. Ogromny i niezaprzeczalny sukces Nintendo Switch daje nam także wgląd w to, czego oczekują dziś użytkownicy. Wyraźnie widać, że w grę wchodzą dwie kwestie: niska cena oraz grywalność produkcji. W tym drugim aspekcie ponad warstwę wizualną liczy się sama rozgrywka. Zbliżamy się do premiery kolejnej odsłony Nintendo Switch, która ma spory potencjał odnieść podobny sukces, o ile firma nie zapomni o tym, że kluczem do wysokiej sprzedaży jest niska cena. Większość graczy (nadal odniesienie do sprzętów Nintendo) oczekuje właśnie tego, a nie rozgrywki na najwyższym możliwym poziomie.

