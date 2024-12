Na Nintendo Switch zmierza nowa Zelda, Mario & Luigi oraz Metroid Prime. Limitowana edycja konsoli i inne nowości z Nintendo Direct

Cykliczny pokaz gier, które zmierzają na konsolę Nintendo Switch, właśnie dobiegł końca. Na Nintendo Direct zaprezentowano sporo nowości, choć z całego wydarzenia najważniejsze są trzy produkcje, do których zalicza się nowa część przygód włoskich braci, kolejna odsłona z serii The Legend of Zelda, gdzie role zostaną odwrócone, a także długo wyczekiwana gra akcji z cyklu Metroid Prime. Na dodatek wkrótce do sprzedaży wkroczy limitowana edycja Nitendo Switch Lite.

Czerwcową (2024) edycję pokazu gier Nintendo Direct trzeba zaliczyć do udanych. Doczekaliśmy się zapowiedzi zupełnie nowych produkcji od Nintendo, a przy tym pokazano nową wersję konsoli Nintendo Switch Lite.

Pokaz rozpoczął zwiastun produkcji Mario & Luigi: Brothership, która jest pierwszym tytułem z tej serii od 9 lat, choć szóstą odsłoną z całego cyklu. Tytuł będzie połączeniem platformówki 3D z walkami, które z kolei mają się odbywać w systemie turowym, jednak z dodatkiem bardziej dynamicznych elementów. Dwójka braci będzie więc podróżować po różnych wyspach, a także odbędzie potyczki z wieloma wrogami. Nieco później Nintendo ogłosiło nową odsłonę serii The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Pod względem graficznym tytuł będzie miał sporo wspólnego z "Link's Awakening", natomiast tym razem przyjdzie nam wcielić się w księżniczkę Zeldę, ponieważ to Link wpadł w tarapaty. Jej specjalną umiejętnością będzie przywoływanie klonów (a zasadniczo mowa o ich echach) przedmiotów z gry lub pokonanych wrogów, którzy będą dla niej później walczyć.

Wraz z premierą nowych przygód Zeldy na rynku pojawi się limitowana wersja konsoli Nintendo Switch Lite o nazwie Hyrule Edition. Na sam koniec pokazu pojawił się zwiastun, który przedstawiał także fragmenty rozgrywki z gry Metroid Prime 4: Beyond. W tej pierwszoosobowej grze akcji ponownie zagramy łowczynią nagród o nazwie Samus Aran, aby walczyć z kosmicznymi wrogami. Warto wspomnieć o odświeżonych wersjach gier Donkey Kong Country Returns i Luigi's Mansion 2, a także serii Dragon Quest - będzie się ona ukazywać na podstawie chronologii wydarzeń, a więc najpierw na rynku pojawi się trzecia odsłona, a później pierwsza i druga (w takiej kolejności warto zagrać). Bardzo ciekawie wypada produkcja Mio: Memories in Orbit, jednak ukaże się dopiero w 2025 roku. Z kolei lada moment na Nintendo Switch trafi Stray, czyli kocie przygody w futurystycznym wydaniu. Wszystkie produkcje wraz z datami premiery standardowo znajdziemy poniżej.

Mario & Luigi: Brothership - 7 listopada 2024 roku

Źródło: Nintendo