Netflix: filmowe i serialowe premiery na 4 - 10 maja 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

The Eddy: Sezon 1

Opis: Właściciel paryskiego klubu jazzowego wchodzi w układ z niebezpiecznymi przestępcami, gdy próbuje ocalić swoją firmę, zespół i nastoletnią córkę.

Występują: André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg

Światowa data premiery: 8 maja 2020

W Netflix od: 8 maja 2020

Tytuł oryginalny: The Eddy

Gatunek: Dramat, musical

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2

Opis: Kolekcjoner samochodów Mike Hall, jego kumpel Avery Shoaf i syn Connor Hall wkładają całe serce w odnawianie starych aut — i przy okazji liczą, że uda się na tym zarobić.

Występują: Mike Hall, Michael Daingerfield

Światowa data premiery: 21 listopada 2019

W Netflix od: 8 maja 2020

Tytuł oryginalny: Rust Valley Restorers

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: Kanada

Ocena na portalu IMDb: 7,6

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Strona produkcji: klik

A.X.L.

Opis: Miles znajduje Robota-Psa, będącego nowoczesną maszyną wojskową. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy chłopak musi stawić czoła twórcom nowego towarzysza.

Występują: Alex Neustaedter, Becky G, Lucy Hale

Światowa data premiery: 16 sierpnia 2018

W Netflix od: 7 maja 2020

Tytuł oryginalny: A.X.L.

Gatunek: Familijny, Przygodowy Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,3

Ocena na portalu Filmweb: 5,6

Strona produkcji: klik

Scissor Seven: Sezon 2

Opis: Próbujący odzyskać wspomnienia nieudolny fryzjer-zabójca oraz jego nożyczki trafiają w sam środek walki o władzę pomiędzy rywalizującymi frakcjami.

Występują: He Xiaofeng,Jiang Guangtao,Duan Yixuan

Światowa data premiery: 7 kwietnia 2020

W Netflix od: 7 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Cike Wu Liuqi

Gatunek: Akcja, animacja,

Kraj produkcji: Chiny

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Becoming: Moja historia

Opis: Była pierwsza dama USA, Michelle Obama, szczerze opowiada o swoim życiu, nadziejach i relacjach w czasie trasy promującej książkę „Becoming. moja historia”.

Występują: Michelle Obama

Światowa data premiery: 6 maja 2020

W Netflix od: 6 maja 2020

Tytuł oryginalny: Becoming

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 4 - 10 maja 2020:

5 maja 2020:

Jerry Steinfeld: 23 Hours To Kill



6 maja 2020:

Pracujące mamy: Sezon 4

Becoming: Moja historia



7 maja 2020:

Nie ma jak u siostry

A.X.L.

Scissor Seven: Sezon 2



8 maja 2020:

Gęsia skórka

Już nie żyjesz: Sezon 2

The Eddy

Valeria

Restauracje na krawędzi: Sezon 2

Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2

18 prezentów

Chico: Małpka złota rączka

The Hollow: Sezon 2



Źródło: Netflix