Naprawa Huawei Mate Xs to dramat. Ktoś tu przesadził z klejem

Składany Huawei Mate Xs został poddany ocenie trudności naprawy. Serwis iFixit wprost ubóstwia pastwić się nad urządzeniami mobilnymi, przy czym nie jest ważne to, czy mówimy o smartfonach, tabletach czy notebookach. Każdy sprzęt trafiający na tapet specjalistów jest starannie demontowany, a cały proces rozbiórki rejestrowany, opisywany, a następnie oceniany. Dziś, w dobie tak zwanych nierozbieralnych konstrukcji, jest to szczególnie ważne. Naprawa, zwłaszcza droższych urządzeń, może być bowiem nie tylko problemowa, ale również bardzo kosztowna. Przed zakupem warto więc zasięgnąć opinii ludzi, którzy uchodzą za autorytet w dziedzinie demontażu smartfonów, tabletów czy notebooków.

Naprawa składanych smartfonów takich jak Huawei Mate Xs to istny dramat. Udowadnia to nowy materiał iFixit, w którym ekipa dokonuje oceny trudności rozbiórki wspomnianego urządzenia chińskiego producenta.

Bez zbędnego przedłużania - Huawei Mate Xs zdobył w teście iFixit jednie 2 na 10 punktów. Wynik jest kiepski, a nawet bardzo kiepski. Owszem, nowa Motorola RAZR przynależąca do tego samego segmentu zebrała tylko 1 punkt, jednak nie jest to żadne pocieszenie dla Chińczyków. Specjaliści, którzy postanowili przyjrzeć się nowemu Mate'owi mają w stosunku do niego konkretne zarzuty, których odpieranie nie ma większego sensu. Zanim przejdziemy do trudności, które napotkano podczas demontażu, chciałbym powiedzieć o pozytywach. W zasadzie jednym, ale istotnym z punktu widzenia ewentualnych napraw. Okazuje się bowiem, że lwia część komponentów ma tak zwaną konstrukcję modułową, a to oznacza, że przynajmniej teoretycznie, można je wymieniać bez większego problemu. Skoro o problemach mowa, przejdźmy do meritum...

iFixit twierdzi, że choć wymiana wyświetlacza jest możliwa, proces został mocno utrudniony. Element jest bowiem niezwykle delikatny i łatwo go uszkodzić. Trzeba brać również pod uwagę konieczność przedarcia się przez znaczne ilości kleju montażowego. Wspomniany klej jest jedną z największych bolączek napraw Huawei Mate Xs, gdyż utrudnia on nawet zdejmowanie osłon zewnętrznych. Akumulator, również zamontowany na kłopotliwy klej, można wymienić w dość prosty sposób, czego nie można powiedzieć o porcie ładowania. Ten jest na stałe przylutowany do płyty głównej urządzenia. Jak widać, wynik 2 na 10 możliwych do zdobycia punktów jest dla Huawei Mate Xs całkowicie uzasadniony. Ot, kolejna jednorazówka za duże pieniądze.

Źródło: iFixit