Najwięksi wydawcy gier wprowadzają wspólne oznaczenia dostępności. To duże ułatwienie dla graczy

Branża gier podejmuje wspólne działania, by ułatwić życie graczom z niepełnosprawnościami. Najwięksi wydawcy, tacy jak Microsoft, Nintendo, Ubisoft, EA i Google, zapowiedzieli wprowadzenie wspólnego systemu oznaczeń dostępności w grach. Celem jest ułatwienie graczom z całego świata znalezienie produkcji z funkcjami wspierającymi ich potrzeby. System obejmie 24 etykiety i będzie stopniowo wdrażany w cyfrowych sklepach oraz na stronach produktów.

Naszym celem jest wspieranie wszystkich graczy – bez wyjątku. Ujednolicone etykiety to krok w stronę bardziej dostępnej przyszłości – ogłosiło ESA.

Pięciu gigantów branży gier, Microsoft, Nintendo of America, Ubisoft, Electronic Arts i Google, podjęło wspólną inicjatywę o nazwie Accessible Games Initiative. Jej celem jest stworzenie jednolitego systemu oznaczeń informujących o funkcjach wspierających graczy z niepełnosprawnościami. Nowy standard obejmuje 24 etykiety dostępności, m.in. „narracyjne menu”, „duże napisy”, „sterowanie jedną ręką” czy „brak potrzeby szybkiej reakcji”. Oznaczenia te będą widoczne w sklepach cyfrowych i na stronach z grami. Ma to pomóc graczom szybciej ocenić, czy dana produkcja spełnia ich potrzeby. Warto zaznaczyć, że system jest dobrowolny, a jego wdrażanie będzie zależeć od decyzji poszczególnych firm. Oznaczenia powstały na bazie szerokich konsultacji z organizacjami i społecznością graczy z niepełnosprawnościami.

Do projektu dołączyły również inne firmy, takie jak Riot Games, Square Enix, Warner Bros. Games czy też Amazon Games. Choć Sony Interactive Entertainment nie jest obecnie członkiem założycielem, uczestniczyło we wstępnych rozmowach. Nowy system oznaczeń ma stanowić uzupełnienie już istniejących rozwiązań wspierających dostępność, takich jak filtry w sklepie Xbox czy opcje ułatwień w PlayStation. Tym razem jednak chodzi o jednoznaczną, czytelną komunikację dla graczy niezależnie od platformy. Choć konkretne daty nie zostały jeszcze podane, pierwsze etykiety mają pojawić się jeszcze w 2025 roku. Nowy standard ma szansę stać się ważnym punktem odniesienia dla całej branży. Ułatwi życie osobom z ograniczeniami fizycznymi, poznawczymi czy sensorycznymi, a jednocześnie zwiększy świadomość społeczną na temat znaczenia dostępności w grach. To kolejny krok ku bardziej inkluzywnej przyszłości rozrywki cyfrowej, a także przykład na to, że wspólne działania mogą przynieść realną zmianę.

Źródło: Engadget, ESA