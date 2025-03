Painkiller - słynna polska strzelanka niebawem ma powrócić w nowych szatach. Przypomina ostatnie odsłony serii DOOM

Wiosenna edycja Future Games Show za nami i na pewno trudno było ją uznać za najlepszą z dotychczasowych. Masa zapowiedzi mimo wszystko była do zapomnienia, ewentualnie na tyle krótka, że trudno je uznać za wielki plus (np. Clair Obscur: Expedition 33). Ale w ramach przeciwwagi udostępniono również całkiem sporo interesujących prezentacji bardzo obiecujących tytułów. Chyba najwięcej szumu zrobił Painkiller, którym zajmie się Anshar Studios.

Podczas Future Games Show ujawniono nową wersję Painkillera. Ma być zupełnie nowym spojrzeniem na serię.

Nie tak znowu dawno seria Painkiller skończyła już 20 lat. Pierwsza odsłona to już prawdziwy klasyk gatunku, niestety każda kolejna traciła na jakości. Jeszcze w przeciągu tego roku ma zaś pojawić się reboot, który przeniesie markę na współczesny grunt. Tytuł pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji, a zajmie się nim Anshar Studios. Katowicki zespół znany jest przede wszystkim ze stworzenia gry Gamedec, opartej na uznanych powieściach SF Marcina Przybyłka. A oto zwiastun:

Trzeba przyznać, że zmiany względem oryginału są całkiem spore. Inna sprawa, że trudno tutaj mówić o oryginalności. Widać chociażby bardzo mocne inspiracje najnowszymi odsłonami serii DOOM. Choć z drugiej strony, ta stylistyka na pewno pasuje pod względem tematycznym - wszak nadal mamy do czynienia z jegomościem starającym się odkupić swoje winy ubijaniem groźnych piekielnych hord. No i koniec końców wszystko rozbijać się będzie o jakość gameplayu. Co ciekawe, oferowana będzie opcja kooperacji do trzech graczy, do tego twórcy umożliwią granie offline, co w dzisiejszych czasach jest miłym plusikiem.

