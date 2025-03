Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project Demo jest już dostępne do pobrania, przyda się jednak solidny PC do grania

Platforma RTX Remix została zapowiedziana przy okazji debiutu pierwszych kart graficznych GeForce RTX 4000 z rodziny Ada Lovelace. Docelowo ma ona pozwolić na upiększenie klasycznych gier, poprzez m.in. całkowitą zmianę tekstur czy implementacji różnych form Ray Tracingu. Jednym z czołowych tego typu projektów, bardzo mocno promowanych przez NVIDIĘ, jest Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Z okazji wydania finalnej wersji RTX Remix, na Steamie pojawiło się demo rzeczonej produkcji.

Na Steamie można już pobrać demo gry Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Do gry zaimplementowano m.in. Path Tracing, DLSS 4 z Multi Frame Generation oraz Ray Reconstruction. Jest to swoista wizytówka NVIDII, mająca na celu pokazać możliwości platformy RTX Remix.

Z okazji wypuszczenia wersji demo, NVIDIA podzieliła się wymaganiami sprzętowymi dla Half-Life 2 RTX. Są one dość wysokie i w sumie nic dziwnego, bowiem produkcja jest bardzo wymagająca, zwłaszcza na wyższych rozdzielczościach. Minimalna konfiguracja opiera się na karcie NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti i pozwala uruchomić grę w skalowanym Full HD (DLSS ON), na niskich ustawieniach graficznych oraz w 30 klatkach na sekundę. Do Full HD + DLSS oraz w 60 klatkach, a także w wysokich ustawieniach graficznych, rekomendowany jest już GeForce RTX 4070.

Minimum Rekomendowane Ultra Procesor Intel Intel Core i5-8600 Intel Core i7-10700 Intel Core i7-12700K Procesor AMD AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 7 7700X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 5080 Pamięć VRAM 8 GB 12 GB 16 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 50 GB SSD 50 GB SSD 50 GB SSD System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit DLSS Włączony Włączony Włączony Rozdzielczość, płynność 1920x1080, 30 FPS 1920x1080, 60 FPS 3840x2160, 144 FPS Detale Low (Niskie) High (Wysokie) Ultra (Maksymalne)

Maksymalne ustawienia w 4K + DLSS (mowa zatem o włączonym Path Tracingu) wymagają już posiadania przynajmniej karty GeForce RTX 5080. Do tego w 4K zalecane jest posiadanie 32 GB RAM-u. NVIDIA podaje 50 GB potrzebnego, wolnego miejsca na dysku i po zainstalowaniu gra zajmuje nieco ponad 40 GB (co ciekawe, pobiera się dwukrotnie więcej, bo około 83 GB). Wymagania moim zdaniem jednak zdają się być nieco zbyt lekkie dla sprzętu. Sam odpaliłem Half-Life 2 RTX na karcie GeForce RTX 4080 z DLSS Quality (gra już docelowo posiada wersję DLSS 4 z możliwością wyboru modelu Transformer lub CNN, zdecydowałem się na ten pierwszy) oraz z Frame Generation i w pierwszej lokacji, jaką możemy wybrać w wersji demo (Ravenholm), klatki oscylują w okolicach 62-65 FPS w bardziej wymagających miejscach. Daleko zatem do obiecywanych 144 FPS, które widnieją w oficjalnych wymaganiach. Poniżej jeszcze możecie zobaczyć garść screenów z Half-Life 2 RTX, które wykonałem podczas ogrywania wersji demo. To na co zwróciłem uwagę, a co powinno zostać poprawione, to jakość wody, która niestety ma tendencje do okropnego smużenia. Na pierwszych dwóch screenach podane są ustawienia graficzne, z jakimi uruchomiłem tytuł (po kliknięciu wyświetli się pełny rozmiar 4K).

Źródło: NVIDIA, PurePC (screeny z gry)