Epic Games Store - czas na następną darmową grę. Tym razem zaoferowano Jurassic World Evolution 2

Sklep Epica rusza z piętnastą tegoroczną darmową porcją. Poprzednia oferowała Mortal Shell (które, nawiasem mówiąc, zawitało tam już nie wiadomo który raz), souls-like'a od studia Cold Symmetry z kilkoma niezłymi pomysłami i realizacją, która mogłaby być znacznie lepsza. Na kolejny tydzień czeka nas z kolei coś zupełnie innego. Gry Frontier Developments wpadały już do oferty, teraz czas na bardzo dobrze przyjęte Jurassic World Evolution 2.

Kolejną tegoroczną darmową grą na Epic Games Store jest Jurassic World Evolution 2, które możecie pobierać aż do przyszłego czwartku.

Kilka lat temu w ofercie pojawiło się chociażby pierwsze Jurassic World Evolution, jedna z najlepiej ocenianych gier od Frontier Developments. Studio z siedzibą w Cambridge może się pochwalić historią sięgającą lat 90., toteż zdążyli już całkiem sporo przejść. Ostatnio spod ich ręki wychodziły takie gry, jak Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin czy F1 Manager 2024. Najnowsza darmówka dostępna na Epic Games Store przypomina z kolei o drugiej części "jurajskiej" serii, która miała swoją premierę jakieś trzy i pół roku temu.

W przeciwieństwie do wymagającego Mortal Shell, mamy zatem dla odmiany pozycję pozwalającą docelowo bardziej się zrelaksować. Jurassic World Evolution 2 to ekonomiczna strategia, w której ponownie wchodzimy w rolę zarządcy zamieszkiwanego przez dinozaury parku. Gromadzimy kolejne okazy tych istot (aż do 75 rodzajów), które możemy genetycznie modyfikować, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia im godziwych warunków życia. Kolejnym krokiem jest przygotowanie ekspozycji atrakcyjnej i oczywiście w pełni bezpiecznej dla odwiedzających park klientów. Fani gatunku powinni być zadowoleni.

